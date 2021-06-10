Первая страна в мире признала украинское свидетельство о вакцинации: какая и когда туда можно будет поехать

Венгрия первой в мире признала украинское свидетельство о вакцинации.

Украина и Венгрия взаимно признали свидетельства о вакцинации. Таким образом, соседняя страна начнет пускать вакцинированных от коронавируса украинских туристов.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Также читайте Летние отпуска-2021: какие популярные страны уже доступны для украинцев и там с карантином

Так, уже завтра, 11 июня, украинцы смогут путешествовать в Венгрию при наличии свидетельства о вакцинации, который могут получить привитые граждане.

Читайте также: оформить COVID-документы для пересечения границы: украинцам дали подробное объяснение

"Официально: Украина и Венгрия взаимно признали свидетельства о вакцинации от COVID. С 11 июня можно путешествовать с отечественными свидетельствами о полном вакцинацию. Приветствую коллегу и друга Петера Сийярто с успешным воплощением нашей договоренности. Это первая страна ЕС, с которой такое решение", — написал Кулеба.

Напомним, что такое COVID-сертификат, какую информацию в него будут вносить и какие перспективы для украинцев, читайте в материале по этой ссылке.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Коронавирус в Украине: в приложении "Дія" с 1 июня должен заработать цифровой сертификат вакцинации

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку