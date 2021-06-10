Первая страна в мире признала украинское свидетельство о вакцинации: какая и когда туда можно будет поехать

Венгрия первой в мире признала украинское свидетельство о вакцинации.
Украина и Венгрия взаимно признали свидетельства о вакцинации. Таким образом, соседняя страна начнет пускать вакцинированных от коронавируса украинских туристов.
Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Так, уже завтра, 11 июня, украинцы смогут путешествовать в Венгрию при наличии свидетельства о вакцинации, который могут получить привитые граждане.
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"Официально: Украина и Венгрия взаимно признали свидетельства о вакцинации от COVID. С 11 июня можно путешествовать с отечественными свидетельствами о полном вакцинацию. Приветствую коллегу и друга Петера Сийярто с успешным воплощением нашей договоренности. Это первая страна ЕС, с которой такое решение", — написал Кулеба.
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