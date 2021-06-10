"Первая удачная кооперация бизнеса и государства": в Украине оценили перспективы САУ "Богдана"

В случае успешного прохождения испытаний, САУ "Богдана" должна стать одним из важных элементов комплексного перевооружения ракетных войск и артиллерии украинской армии более модернизованными образцами.

Об этом говорится в статье "Больше огня. Как проходят испытания отечественной САУ "Богдана" на ZN.ua.

Как отмечается в статье, возникшие вокруг САУ "Богдана" в 2018 году трудности, были успешно преодолены в 2020-м, поэтому на сегодняшний день нет никаких препятствий для дальнейшей разработки и ее серийного производства.

"Богдана" - первая удачная кооперация бизнеса и государства в рамках государственного оборонного заказа. Частный бизнес поверил в государство, а именно - вложил средства в производство, потому что только государство может закупать указанное изделие", - говорится в статье.

Также налаживание серийного производства собственных САУ позволило бы Украине стать более независимой в этом виде вооружения. Для государства, которое уже седьмой год находится под давлением страны-агрессора, - это сверхважно, пишет "Зеркало недели".

"Кроме того, "Богдана" разрабатывается сразу с использованием НАТОвских калибров, что делает ее перспективной не только для украинского рынка, но и для иностранных военных. Вместе с тем это мощный сигнал для наших западных партнеров и дополнительный аргумент в получении ПДЧ. В этом контексте, производитель "Богданы" уже сейчас налаживает сотрудничество с иностранными производителями САУ, прежде всего со странами-членами НАТО", - говориться в статье.

Не менее важен и тот факт, что с появлением 155-миллиметровой "Богданы" под нее в Украине должно быть организовано и производство снарядов и стволов, а это - создание рабочих мест и загрузка украинского производства дополнительными государственными заказами.

Важным моментом также является то, что САУ "Богдана" и чешская "Дана", которую закупают для Вооруженных сил Украины, - не конкуренты.

По данным военных экспертов, есть потребность в обоих изделиях. Но собственно потребности в закупке определяет Министерство обороны.

"Краматорский завод тяжелого станкостроения имеет уникальную систему для проверки изношенности стволов разной техники, дающую возможность на месте проверять изношенность ствола и его тактико-технические характеристики. По данным экспертов, изношенность существующих стволов - до 80%", - отмечается в статье.

Впрочем, сейчас важно успешно завершить необходимые этапы испытаний "Богданы", по итогам которых будут приняты решения, нуждающиеся в доработках.

Напомним, в конце мая на полигоне Широкий Лан (Николаевская область) начались испытания 155-мм САУ "Богдана". Из нее уже произвели более 90 выстрелов.

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