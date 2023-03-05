Первая весенняя гроза и снег: киевляне поделились атмосферными видео необычной погоды в столице

Ночью и утром, 5 марта, в столице ожидаются порывы ветра 15-18 метров в секунду.

В субботу вечером, 4 марта, в Киеве внезапно пошел снег вместе с сильным ветром и первой весенней грозой. Сейчас в столице штормовая погода. Улицы города 94 единицы техники обрабатывают противогололедными средствами. Водителей предупредили об ухудшении видимости на дорогах.

Об этом информирует пресс-служба КГГА.

"Синоптики предупреждают, что ночью и утром 5 марта в столице ожидаются порывы ветра 15-18 м/с. Напомним, что во время сильного ветра необходимо держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев, а также не парковать рядом с ними автотранспорт", – говорится в сообщении.

Местные жители поделились атмосферными видео погодных условий в Киеве.

Ранее мы сообщали, что в Украине объявили штормовое предупреждение. Синоптики предупредили о сильном ветре и рассказали, где будет непогода.

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