Первое бабье лето: где потеплеет в течение недели в Украине

В Украину вернется теплая погода / © Pixabay

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В Украине в течение недели, с 14 по 20 сентября, ожидается переменная погода. В начале недели в некоторых регионах пройдут дожди, однако уже в среду температура начнет повышаться.

Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

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«На фоне повышенного атмосферного давления к концу второй декады месяца будет преобладать по-летнему теплая, сухая и малооблачная погода, которую по праву можно считать первым бабьим летом», — отметил он.

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Прогноз погоды в Украине на неделю

Понедельник, 14 сентября

В южной части Украины пройдут умеренные дожди. В Крыму и Приазовье возможны грозы и шквалы. Днем осадки также охватят центральные и восточные области. В остальных регионах существенных осадков не прогнозируют. На западе местами возможен туман.

Ветер будет преимущественно северным со скоростью 5-10 м/с. Ночью температура составит +11…+16°C, в западных областях — +5…+10°C. Днем воздух прогреется до +20…+25°C, а в центральных регионах местами будет +14…+19°C.

Вторник, 15 сентября

Ночью в восточных областях пройдут умеренные дожди, местами возможны грозы. Днем кратковременные осадки ожидаются в западных и северо-западных регионах. На остальной территории существенных дождей не предполагается. На западе местами возможен туман.

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Ветер будет северным и северо-западным со скоростью 5-10 м/с. Ночью столбики термометров покажут +8…+13°C, а днем — +18…+23°C.

Среда, 16 сентября

На большей части Украины ожидается переменная облачность без осадков. Ночью и утром возможен туман.

Ветер переменных направлений, на Левобережье северо-западный, 3-8 м/с. Ночью температура составит +8…+13°C, а днем +20…+25°C. На крайнем юге и Закарпатье местами воздух прогреется до +27°C.

Четверг, 17 сентября

На всей территории Украины сохранится устойчивая, теплая и сухая погода без осадков. Ночью местами возможен слабый туман.

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Ветер ночью будет переменных направлений, а днем южным со скоростью 5-10 м/с. Ночью прогнозируют +10…+15°C, а днем воздух прогреется до +23…+28°C.

Пятница, 18 сентября

В Украине сохранится теплая и сухая погода. Осадков не прогнозируют, только днем на крайнем западе возможен небольшой кратковременный дождь.

Ветер будет юго-западным со скоростью 5-10 м/с. Ночью температура будет колебаться в пределах +11…+16°C, а днем воздух прогреется до +24…+29°C. В Полесье и Львовской области ожидается +18…+23°C.

Суббота, 19 сентября

В большинстве регионов Украины осадков не ожидается. Только в западных областях местами пройдет небольшой кратковременный дождь.

Ветер будет юго-западным со скоростью 5-10 м/с. Ночью температура составит +12…+17°C, а днем — +23…+28°C. В западных регионах будет около +20 °C.

Воскресенье, 20 сентября

Под влиянием циклона в северной половине Украины пройдут дожди. На остальной территории существенных осадков не прогнозируется.

Ветер будет западным и юго-западным со скоростью 7-12 м/с. Днем на Правобережье возможны порывы до 15-20 м/с. Ночью температура составит +13…+18°C, а днем — +23…+28°C. В северных и западных областях ожидается около +20 °C.

Напомним, в Украине в последние дни испортилась погода — в ряде регионов стало холоднее. Осадки охватили центр и запад страны.

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