Первое гражданское судно прошло через новый гумкоридор: почему это важно

Сейчас судно следует в Босфор.

Первое гражданское судно вечером 16 августа прошло через новый украинский гуманитарный коридор.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский.

"Украина сделала важный шаг к восстановлению свободы судоходства в Черном море. Первое гражданское судно прошло через новый украинский гуманитарный коридор, выйдя из Одесского порта. Сейчас оно следует в Босфор", – сообщил глава государства.

Контейнеровоз "JOSEPH SCHULTE" / Фото: Facebook/Александр Кубраков

По его словам, ранее Украина официально уведомила Международную морскую организацию (International Maritime Organization, IMO) о работе коридора.

IMO в свою очередь подтвердила право Украины на обеспечение свободы судоходства и призвала Россию прекратить угрозы и соблюдать международные конвенции.

"Безопасное море для всех. Это принципиальная позиция Украины и наших партнеров. Свобода и безопасность судоходства являются основными международными принципами", – подытожил Зеленский.

Напомним, сегодня утром министр инфраструктуры Александр Кубраков сообщил, что судно "JOSEPH SCHULTE" вышло из порта Одессы и двигается по временному коридору.

По словам министра, это судно находилось в порту Одесса с 23 февраля 2022 года. На его борту – более 30 тыс. тонн груза (2 114 контейнеров), в том числе с продовольствием.

Напомним, 17 июля спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия выходит из "зернового соглашения".

После этого оккупанты стали атаковать украинские черноморские и дунайские порты ракетами и дронами.

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