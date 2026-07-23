Первое испытание Драпатого: эксперт назвал задачу, которую нельзя провалить

Михаил Драпатый

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Главная задача нового главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого — остановить российское наступление.

Такое мнение высказал директор программ безопасности Центра глобалистики «Стратегия XXI» Павел Лакийчук в эфире Киев24.

По его мнению, опыт Драпатого в Десантно-штурмовых войсках и Силах специальных операций позволяет проводить сложные операции.

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«Генерал Сырский, при всем уважении, в своей заключительной речи говорил о том, что я передаю новому главкому наступающую армию. Это более оптимистично смотрит на мир. Темпы продвижения противника за последние два года, когда Сырский исполнял обязанности главкома, уменьшились в 13 раз. Но и на востоке, и на юге враг наступает», — заметил он.

Лакийчук подчеркнул, что главная задача украинской армии — остановить наступление противника.

«И задача Сил обороны Украины — это остановить наступление противника. Очень хотелось, чтобы Министерство обороны и Верховный главнокомандующий дали армии достаточно ресурсов для наступления, для возвращения наших территорий», — подчеркнул он.

Новый главком Драпатый — последние новости

Напомним, генерал-майор в запасе, заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов считает, что Драпатому в новой должности главкома придется сосредоточиться и на оперативном управлении, и на формировании стратегического видения развития войска.

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Между тем, Германия хочет объяснений от Украины относительно последних кадровых решений в ВСУ. Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль отметил важность продолжать реформы.

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