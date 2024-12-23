Первое подразделение Украинского легиона, который формируют в Польше, отправилось в Украину — посол

Следующая группа добровольцев подпишет контракты с Вооруженными силами Украины 10 января 2025, после чего начнет подготовку на одном из полигонов в Польше.

Первое подразделение Украинского легиона, которое формируют в Польше, отправилось в Украину для дальнейшего прохождения обучения.

Об этом сообщил посол Украины в Польше Василий Боднар в комментарии "Радио Свобода".

Дипломат отметил, что следующая группа добровольцев подпишет контракты с Вооруженными силами Украины 10 января 2025года, после чего начнет подготовку на одном из полигонов в Польше.

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"Это действительно история успеха, из которой пробуют делать некоторые политики или/и российская пропаганда негативный факт. Процесс, конечно, мы бы хотели, чтобы он шел быстрее, но он идет как идет. Мы работаем над тем, чтобы эта информация была общедоступной во всех странах ЕС, а возможно, и за океаном", — заявил он.

По словам Боднара, формирование подразделения исключительно добровольное, и стимулирование происходит через добровольное поощрение. Посол уверен, что граждане, которые присоединяются к этому подразделению, "будут иметь соответствующую сатисфакцию по хорошей подготовке".

Дипломат добавил, что обучение первых добровольцев-легионеров продолжится на украинских полигонах, однако не назвал их количество.

Напомним, в Украинский легиону, который формируется на территории Польши, обратились уже более 1000 человек, подавших соответствующие заявления.

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