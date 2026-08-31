Первое похолодание и дожди: прогноз погоды на неделю, 31 августа - 6 сентября

Уже на этой неделе погода изменится / © pexels.com

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На этой неделе 31 августа - 6 сентября украинцев ожидают дожди и понижение температуры воздуха. Первая половина новой рабочей недели пройдет в условиях повышенного атмосферного давления и преобладания антициклона.

Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

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В понедельник, 31 августа, местами в центральных, северных и западных областях прогнозируются кратковременные дожди, возможна гроза. На остальной территории страны без осадков. Ночью и утром на правобережье местами возможен туман. Ветер ночью переменного направления, днем южный/юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха в ночное время составит +14…+19 °С, днем +27…+32 °С.

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Во вторник, 1 сентября, в западных днем также в северных регионах ожидается неустойчивая погода. Пройдут дожди, днем местами ливни с градом и шквалистым ветром. В остальных регионах Украины без осадков. Ветер южный / юго-западный, 5-10 м/с, в западных и северных областях днем местами порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха в ночное время составит +14…+19 °С, днем +27…+32 °С, в западных областях +23…+28 °С.

В среду, 2 сентября, под влиянием области повышенного атмосферного давления осадков на территории Украины не предполагается. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Ветер ночью переменного направления, днем западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах +11…+17 °С, днем +24…+29 °С, в юго-восточной части +28…+33 °С.

В четверг, 3 сентября, на большей части территории Украины прогнозируется сухая и теплая погода без осадков. Только днем в северных областях местами возможен небольшой кратковременный дождь и гроза. Ветер ночью переменных направлений, днем северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в диапазоне +13…+19 °С, днем +24…+29 °С, в южных областях и Крыму +27…+32 °С.

В пятницу, 4 сентября, продлится период сухой и теплой погоды, без существенных осадков. Только в дневные часы под влиянием атмосферного фронта, в западных и северных регионах местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер ночью переменного направления, днем юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха в ночное время будет +11…+18 °С, днем +26…+31 °С, в районе Полесья и Карпатах не больше +18…+23 °С.

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В субботу, 5 сентября, в результате развития циклонической деятельности, на большей части территории Украины пройдут дожди, местами с грозой, градом и шквалами. Ветер западный/юго-западный, 7-12 м/с, днем местами возможны порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит около +13…+18 °С, днем +19…+24 °С, в юго-восточных областях и Крыму +25…+30 °С.

В воскресенье, 6 сентября, в северных и восточных областях пройдут дожди, на остальной территории страны существенных осадков не прогнозируется. Ветер западный / северо-западный, 7-12 м/с, на Левобережье утром и днем порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью снизится до +8…+13 °С, днем будет колебаться в пределах +20…+25 °С.

Ранее сообщалось, что погода осенью в Украине готовит сюрпризы из-за влияния Тихого океана. Ученые предупреждают: вместо плавного перехода к зиме украинцев ждут волны аномального тепла до ноября, которые будут чередоваться со штормовыми ветрами, ливнями и резкими похолоданиями.

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