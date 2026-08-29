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Первое попадание было в место хранения боеприпасов: Зеленский рассказал детали российского удара по складам на Киевщине
Владимир Зеленский отметил недопустимость размещения взрывчатых веществ рядом с гражданскими после того, как российский удар по составу боеприпасов в селе Мила повлек за собой масштабную детонацию.
Российский удар по селу Мила Бучанского района Киевской области пришелся на место хранения взрывчатых веществ Сил обороны Украины, что повлекло за собой масштабную детонацию боеприпасов и дронов непосредственно рядом с гражданскими жителями.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский по результатам докладов силовых ведомств.
Глава государства назвал размещение военного объекта в этом месте «ужасной халатностью» и преступлением.
«Ужасная ситуация, ужасная халатность тех, кто хранил взрывчатые вещества прямо рядом с людьми. После ситуации в Вишневом еще одно такое преступление это абсолютно недопустимо. Первое попадание было в место хранения боеприпасов, которого там точно не должно было быть — составов Сил обороны. Детонация снарядов, мин, других боеприпасов и дронов. Значительный масштаб», — подчеркнул президент.
По словам Зеленского, он уже провел подробные обсуждения с силовым блоком — Генеральным прокурором, МВД, СБУ и Главнокомандующим ВСУ. Правоохранители получили все необходимые ресурсы для тщательного расследования, а детали трагедии должны быть оперативно представлены обществу.
Президент также выразил благодарность спасателям, медикам и всем службам, которые работают на месте попадания и ликвидируют последствия детонации.
Напомним, 28 августа дроны РФ атаковали село Мила в Бучанском районе, расположенном менее чем в 30 км от Киева. На Житомирской трассе разразился масштабный пожар, а затем началась детонация и сильные взрывы.
Ранее Владимир Зеленский сообщил, что по меньшей мере 27 человек погибли в результате российской атаки на предприятие в селе Мила Киевской области и последующей детонации.
Пригород Киева затянул густым черным дымом после атаки РФ, которая произошла накануне вечером на Житомирской трассе. Очевидцы сообщают, что он виден из многих районов столицы.