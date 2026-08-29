Первое попадание было в место хранения боеприпасов: Зеленский рассказал детали российского удара по складам на Киевщине

Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

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Российский удар по селу Мила Бучанского района Киевской области пришелся на место хранения взрывчатых веществ Сил обороны Украины, что повлекло за собой масштабную детонацию боеприпасов и дронов непосредственно рядом с гражданскими жителями.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский по результатам докладов силовых ведомств.

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Глава государства назвал размещение военного объекта в этом месте «ужасной халатностью» и преступлением.

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«Ужасная ситуация, ужасная халатность тех, кто хранил взрывчатые вещества прямо рядом с людьми. После ситуации в Вишневом еще одно такое преступление это абсолютно недопустимо. Первое попадание было в место хранения боеприпасов, которого там точно не должно было быть — составов Сил обороны. Детонация снарядов, мин, других боеприпасов и дронов. Значительный масштаб», — подчеркнул президент.

По словам Зеленского, он уже провел подробные обсуждения с силовым блоком — Генеральным прокурором, МВД, СБУ и Главнокомандующим ВСУ. Правоохранители получили все необходимые ресурсы для тщательного расследования, а детали трагедии должны быть оперативно представлены обществу.

Президент также выразил благодарность спасателям, медикам и всем службам, которые работают на месте попадания и ликвидируют последствия детонации.

Напомним, 28 августа дроны РФ атаковали село Мила в Бучанском районе, расположенном менее чем в 30 км от Киева. На Житомирской трассе разразился масштабный пожар, а затем началась детонация и сильные взрывы.

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Ранее Владимир Зеленский сообщил, что по меньшей мере 27 человек погибли в результате российской атаки на предприятие в селе Мила Киевской области и последующей детонации.

Пригород Киева затянул густым черным дымом после атаки РФ, которая произошла накануне вечером на Житомирской трассе. Очевидцы сообщают, что он виден из многих районов столицы.

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