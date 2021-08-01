Первое "серебро" Украины на Играх и утилизация COVID-вакцин в Израиле. Пять новостей, которые вы могли проспать

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи.
Пять новостей, которые вы могли проспать:
- Украинец Михаил Романчук завоевал серебряную медаль в финальном заплыве 1500 метров вольным стилем на Олимпийских играх-2020 в Токио. Читать дальше ->
- Саммит президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена в Вашингтоне ожидается содержательным, стороны обсудят вопросы по девяти направлениям, говорят в "СН". Читать дальше ->
- Премьер-министр Северного Рейна-Вестфалии и кандидат в канцлеры ФРГ от ХДС/ХСС Армин Лашет пригрозил России применить санкции, если правительство в Москве будет оказывать давление на Украину с помощью газопровода "Северный поток-2". Читать дальше ->
- Израиль утилизирует 80 тысяч доз вакцины от COVID-19, разработанной американской фармкомпанией Pfizer в сотрудничестве с немецкой корпорацией BioNTech. Читать дальше ->
- В американском штате Калифорния в субботу, 31 июля, скончался 19-летний блогер Энтони Барахас, который несколько дней назад получил огнестрельное ранение во время стрельбы в кинотеатре. Читать дальше ->