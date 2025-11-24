Первое СЗЧ и "дезертиры-рецидивисты": в Третьей штурмовой указали на разницу

Наказывать рецидивистов, прощать «первичков»: в Третьей штурмовой призывали к справедливому подходу к СЗЧ

Случаи СЗЧ фиксируются во всех подразделениях, но количество существенно различается.

Об этом заявил глава штабного фонда Третьего армейского корпуса Олег Петренко, передают «Новости.LIVE».

«СЗЧ есть повсюду. Вопрос относительности, вопрос больших массивов цифр», — сказал он.

По словам Петренко, в Третьей штурмовой бригаде соотношение случаев СЗЧ собственных военных и бойцов, присоединившихся к Третьей штурмовой после СЗЧ из других частей, составляет 1 к 15.

«Поэтому вопрос не в амнистии. Сейчас амнистия, а завтра кого-то мобилизовали, он знает, что (после СЗЧ — Ред.) по умолчанию он будет амнистирован, так вообще никого не загонишь (в армию — Ред.). К августу месяца, к сентябрю, это была достаточно разумная норма о том, что освобождалось от уголовного преследования первое СЗЧ», — сказал Петренко.

Военный же считает, что нужно наказывать так называемых «СЗЧшников-рецидивистов», которые не хотят воевать вообще. Это одна история.

«Но когда мобилизованный, попадает сначала в „учебку“, а потом в подразделение, и просто понимает, что его даже никто не пытается полноценно научить, чтобы иметь шанс выжить на войне. Вот просто понимает, что отношение такое… Он понимает, что в первый день на фронте он может просто умереть. Поэтому винить таких людей, что они там где-то не удержались и пошли в СЗЧ, действительно трудно», — признал военный.

Он отмечает, что основные причины первых случаев СЗЧ — недоверие к командирам или отсутствие должной учебы. Поэтому Петренко поддерживает норму об освобождении от уголовного преследования за первое СЗЧ, поскольку она обеспечила армии заметный мобилизационный ресурс.

Ранее нардеп Роман Костенко предупредил, что в Украине критическая ситуация с СЗЧ — 80% мобилизованных убегают из центров подготовки, и со временем количество уклонистов может сравниться с численностью действующей армии.