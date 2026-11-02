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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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"Первое в истории жертвоприношения такого масштаба": эксперт о предполагаемых полумиллионных потерях россиян

На основе анализа OSINT-видео и поименно задокументированных списков аналитики приходят к выводу, что количество ликвидированных российских военных уже превысило отметку в полмиллиона человек.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
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Российские военные

Российские военные / © Associated Press

Масштаб ликвидации российских оккупантов в войне против Украины достиг беспрецедентных показателей в современной истории. По оценкам военного эксперта Игаля Левина, опираясь на данные независимых аналитиков, реальное количество погибших военнослужащих может превышать 500 тысяч человек.

Об этом Левин сообщил в своем аналитическом посте в Telegram.

Что говорят данные OSINT-исследований

Военный эксперт ссылается на работу OSINT-исследователя Эндрю Перпетуа и его команды, которая ведет детальный учет подтвержденных потерь.

  • Видеофиксация

На опубликованных в открытом доступе видео за 797 дней войны исследователи насчитали 106 951 факт смерти российских солдат.

  • Реальный коэффициент

По оценкам Перпетуа, в фото- и видеофиксацию попадает лишь около 20% от всех реальных случаев гибели личного состава врага.

  • Масштаб потерь

Если эта пропорция правильная, то общее количество убитых в рядах ВС РФ всего за два года и два месяца наблюдений превышает полмиллиона человек (в целом полномасштабная война длится уже 1712 дней).

Подтверждение через поименные списки

В пользу того, что количество безвозвратных потерь РФ перевалило за полмиллиона, свидетельствуют и подсчеты издания «Медиазона». Сейчас исследователи проанализировали данные только до 2025 года, но уже имеют 282 993 поименно задокументированных и подтвержденных погибших российских солдат.

Комментируя эти потрясающие цифры, Игаль Левин назвал это первым в истории жертвоприношением такого масштаба.

«Совершенно справедливо предположить, что это первое в истории жертвоприношение такого масштаба. То есть убийство солдат, количество которых исчисляется сотнями тысяч и приближается к миллиону, и все это с мизерными военными достижениями», — подытожил эксперт.

Напомним, в августе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с начала 2026 года российская армия потеряла около 260–270 тысяч военнослужащих несмотря на минимальные территориальные достижения.

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