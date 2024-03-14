Первое за три недели заседание Верховной Рады длилось 20 минут: какие вопросы успели рассмотреть

Рада успела принять 282 голосами обращения к правительствам и парламентам иностранных государств.

Первое через три недели пленарное заседание Верховной Рады длилось 20 минут.

Об этом со ссылкой на народных депутатов Ярослава Железняка и Алексея Гончаренко пишет издание Liga.net.

Как отмечается, по словам Гончаренко, до закрытия заседания длилось два часа, с которых час длилась воздушная тревога. За это время парламент успел принять одно решение.

В то же время Железняк журналистам издания рассказал, что заседание длилось 20 минут.

Рада успела принять 282 голосами обращения к правительствам и парламентам иностранных государств, международным организациям, парламентским ассамблеям в связи с проведением РФ "президентских выборов" на временно оккупированной территории Украины.

Уже после этого, по словам нардепа, заседание было закрыто, не рассмотрев ратификации.

Напомним, что так называемые "выборы" президента РФ должны пройти 15-17 марта 2024 года. Переизбрание главы Кремля Путина планируется устроить и на временно оккупированных территориях Украины.

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