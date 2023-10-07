Первое захоронение: в Грозе простились с супругами, погибшими при ударе РФ по кафе-магазину

Горе пришло чуть ли не в каждый дом.

В Грозе прошли первые захоронения жертв террористического акта 5 октября. Там простились с супругами, которые погибли в результате удара по кафе-магазину.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Купянского РОА Андрей Конашевич.

"В селе Гроза проходят захоронения супругов, погибших 5 октября в результате удара ракетой по зданию, где проходили поминальные мероприятия мирных жителей. Светлая память! Искренние соболезнования родным и близким погибших", — написал он.

В Грозе похоронили супругов, погибших от удара РФ/Фото Андрея Конашевича

Что известно об ударе

Российские оккупанты 5 октября нанесли смертоносный удар по селу Гроза Купянского района на Харьковщине. Захватчики атаковали здание местного кафе-магазина, где происходили поминки.

Как отметил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, устанавливаются лица, которые могли навести удар на этот объект.

В результате циничного удара погибли 52 человека. Еще 4 считаются пропавшими без вести. Это самая массированная атака по количеству убитых в Харьковской области.

К сожалению, количество жертв может возрасти.

В России цинично заявили, что "не наносят ударов по гражданскому населению". По словам пресс-секретаря кремлевского диктатора Дмитрия Пескова, государство-агрессор работает по скоплению военных и армейского руководства.

Специалисты работают, чтобы установить лиц, ответственных за преступление. Уже известны координаты, из какой точки был выход этой ракеты. Она прилетела с оккупированной территории Украины.

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