Первые 100 дней Трампа: как он уже вернул Россию на мировую арену и чем ответит Путин

Реклама

Стоя на сцене, он высмеивал политику своего предшественника Байдена, хвастаясь, что сделал официальной политикой существование в США только двух полов — мужского и женского. Трамп заявил, что за первые 100 дней его президентства снизилась инфляция, а введение защитных экспортных пошлин на импорт из всех стран, кроме России, который поступает в США, создаст больше рабочих мест. Тем не менее, он таки ввел возмещение из госбюджета для отечественных автопроизводителей, импортирующих запчасти.

Но результаты соцопросов, которые Трамп называл фейковыми, говорят сами по себе. Данные ABC/Washington Post свидетельствуют, что рейтинг одобрения Трампа упал от 45% в феврале до 39% по состоянию на данный момент, что является самой низкой оценкой первых 100 дней президентства со времен Гарри Трумэна. По опросу американского общественного вещателя NPR, телеканала PBS News и Marist poll, почти половина американцев поставили неудовлетворительную оценку работе Трампа в течение первых 100 дней его второго президентского срока. При этом от Трампа отворачиваются именно независимые избиратели, которые не поддерживают ни республиканцев, ни демократов.

К тому же, опрос Lending Tree, данные которого приводит CNBC, указывает, что сейчас 25% американцев покупают продукты питания в кредит по сравнению с 14% в 2024 году, а 41% просрочили свои платежи по кредитам, по сравнению с 34% в прошлом году. И это неудивительно. Несмотря на заявления Трампа, что цены на все — от топлива до продуктов питания — пошли вниз, это откровенная ложь. По поводу цен на яйца, стоимость которых в марте побила все рекорды — $6,23 — они действительно несколько снизились благодаря импорту из Турции и Южной Кореи. Но не на 94%, как об этом говорит Трамп. То же самое касается и цен на другие продукты питания и бензин.

Реклама

Во внешней политике Трампу тоже нечем похвастаться. Можно даже сказать о сплошной катастрофе во всем, за что он берется. За эти 100 дней Трамп не только развязал мировую торговую войну, но и заявил, что «не против» запомниться американским президентом, который расширил территории США, очевидно имея в виду свои посягательства на Канаду и Гренландию. Более того, чтобы договориться с Путиным о замораживании войны России против Украины любой ценой, Трамп даже готов признать оккупированный Крым российским, нарушив международное право, и снять с России санкции. Уже не говоря о том, что США в ООН солидаризировались с Россией и Северной Кореей, голосуя против резолюций, осуждающих военную агрессию и военные преступления России.

Как за эти 100 дней Трамп возвращал Россию и лично Путина, который был в международной изоляции, на мировую арену, позволив российской пропаганде говорить, что это Москва и Вашингтон строят новый мировой порядок? Читайте в материале ТСН.ua.

От 24 часов до никогда: Путин сделал Трампа соучастником

«Ну, я сказал это образно, как преувеличение. Люди знают, что это было в шутку», — ответил Трамп в недавнем большом интервью Time на вопрос о его обещаниях закончить войну России против Украины за 24 часа, как только он станет президентом США. CNN подсчитал, что во время своей предвыборной кампании Трамп 53 раза повторил, что закончит войну «за 24 часа». Поэтому очень странно сейчас слышать, что это было сказано в шутку.

Очевидно, Трамп действительно считал (а, может и продолжает считать): как только его изберут, он позвонит Путину, скажет прекратить огонь, и тот его послушается. На предвыборном митинге в Пенсильвании он даже однажды сказал, что закончит войну еще до своей инаугурации. Похоже, что в мире Трампа все должны делать то, что он говорит. Поэтому он мог действительно считать, что сначала позвонит Путину, потому что три года с ним никто не разговаривал, потом Зеленскому, и война прекратится путем заключения какого-то соглашения.

Но даже два телефонных разговора с Путиным в феврале и марте не приблизили Трампа к заветному соглашению о замораживании войны. Ведь именно к этому, а не к справедливому окончанию войны и мира, стремятся в нынешней администрации США. Кремль постоянно манипулировал своими официальными заявлениями после телефонных разговоров Трампа и Путина, которые, в отличие от сообщений Белого дома, были более обширными и ультимативными. Более того, и об этом уже писал ТСН.ua, с тех пор, как Вашингтон возобновил диалог с Москвой, Россия кратно увеличила количество ударов по гражданским объектам в Украине, что привело к еще большему количеству смертей украинцев, в том числе детей.

Но, в свежем интервью ABC News во вторник, 29 апреля, Трамп снова повторил, что «это не его война — это война Байдена», и что Европа должна тратить гораздо больше денег на Украину. Что ЕС и так, кстати, делает, но Трамп снова лжет. Но дальше он продолжил: «Если бы я не выиграл выборы, он (Путин — Ред.) забрал бы всю Украину». Что является еще больше ложью, ведь Путин не может этого сделать из-за героичности Сил обороны Украины, которые продолжают разбивать российскую армию, которой КНДР уже давно предоставляет своих солдат, а КНР — с недавних пор и оружие.

На вопрос журналиста ABC News, действительно ли Путин все еще хочет мира, увеличивая количество ракетных обстрелов Украины, Трамп ответил: "Он (Путин – Ред.) готов прекратить боевые действия. Я думаю, что он так думает из-за меня. Его мечтой было захватить всю страну (Украину – Ред.). Думаю, что из-за меня он этого не сделает". Вместе с тем Трамп уклонился от ответа на вопрос, доверяет ли Путину, но сказал, что Путин его уважает.

Путин играет с Трампом: как США допускают ошибку

В интервью The Atlantic, которое также вышло к первым 100 дням второго президентского срока Трампа, он сделал еще одно интересное заявление, предположив, что Путин может довести ситуацию до того, что США станут на сторону Украины, «но не обязательно Зеленского». Это еще раз подтверждает тот факт, что, очевидно, часть команды Трампа, которая продвигает российские интересы и нарративы в действующей администрации США, убеждает Трампа, что Россия действительно хочет мира, но этому препятствует, как любят говорить в Кремле, «киевский режим».

В воскресенье, 27 апреля, после знаковых переговоров Трампа и Зеленского в базилике Святого Петра в Риме на похоронах Папы Римского, госсекретарь Марко Рубио заявил, что США не будут вводить дополнительные санкции против России, поскольку это помешает мирному процессу. Несмотря на заявления самого Трампа и его кабинета, что они готовы усилить давление на Россию, если она откажется прекратить огонь и начинать реальные переговоры о приостановлении войны, многочисленные западные СМИ сообщали, что действующая администрация США наоборот предлагает Москве экономические стимулы, включая сотрудничество в энергетической отрасли и других секторах.

Но, по информации Bloomberg, который ссылается на три источника в Москве, в рамках любого соглашения по прекращению огня Путин требует взятия Россией под контроль четырех украинских областей — Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской — которые она полностью не контролирует. И спецпосланник Трампа Стив Виткофф, уже четырежды проводивший многочасовые переговоры с Путиным, не смог убедить его изменить эту позицию, даже предлагая экономическое сотрудничество США и РФ и снятие санкций. По информации издания, в настоящее время переговоры между США и РФ по мирному урегулированию зашли в тупик.

«Если говорить о таком долговременном прекращении, то здесь важны нюансы, о которых Путин говорил в Кремле. Это тоже важно, но без ответа на эти вопросы идти на столь долгосрочное перемирие трудно», — заявил во вторник, 29 апреля, пресс-секретарь Путина Песков.

Эти нюансы накануне озвучил глава МИД РФ Сергей Лавров: международное признание российскими Крыма, Севастополя, Донецкой и Луганской областей, Херсонщины и Запорожья; отмена санкций, судебных исков и ордеров на арест; возврат замороженных российских активов и т.д.

Ни Украина, ни ЕС на это никогда не пойдут. Поэтому, очевидно, на этой неделе, администрации Трампа придется определяться: увеличивать ли давление на Россию, чтобы принудить ее к миру, или умывать руки и уходить из переговорного процесса. Но, если команда Трампа выберет второе, это еще больше ударит по ее рейтингам, которые продолжают падать. На днях Марко Рубио также заявлял, что эта неделя является критической и решающей. Ну, а Трамп добавил, что надеется достичь какого-то соглашения с Россией в ближайшие две недели. Но, маловероятно, что Путин сделает Трампу такой подарок.

Дата публикации 07:26, 30.04.25 Количество просмотров 7 Эксклюзив! Посмотрите, что американцы пишут в письмах украинцам! Политика Трампа напугала всех!