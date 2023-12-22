Первые 18 истребителей F-16 уже готовят к передаче Украине — Зеленский

Президент Зеленский сообщил, что первые 18 истребителей F-16 уже готовятся к передаче Украине.

Нидерланды приступили к подготовке первых 18 истребителей F-16 для передачи Украине.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем телеграмме.

"Провел телефонный разговор с Премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, во время которого поблагодарил правительство Нидерландов за решение начать подготовку первых 18 истребителей F-16 для передачи Украине", – отметил президент.

Во время разговора глава государства также поблагодарил Нидерланды за активную поддержку начала переговоров о вступлении Украины в ЕС и отметил важность скорейшего предоставления нашей стране долгосрочной помощи ЕС в размере 50 млрд евро.

"Обсудили развитие событий на фронте, ситуацию в Черном море и текущие военные потребности Украины, включая артиллерию, беспилотники и средства противовоздушной обороны. Мы договорились продолжить нашу совместную работу над гарантиями безопасности в соответствии с вильнюсской декларацией G7. Также обсудили следующую встречу советников по Формуле мира и усилия по дальнейшей консолидации международной поддержки украинского видения справедливого мира", – рассказал Зеленский.

Отметим, что ранее информацию о передаче первых самолетов F-16 подтвердил премьер Нидерландов Марк Рютте на своей странице X.

Истребители F-16 для Украины

Министр обороны Рустем Умеров сделал заявление о получении истребителей F-16. По его словам, Украина уже в краткосрочной перспективе получит западные многоцелевые самолеты.

В то же время, ранее министр обороны сообщил, что во время переговоров с союзниками обсуждается передача не только этих самолетов. В частности, в публичном пространстве известно об обсуждении поставок в Украину истребителей Gripen и F-18 Hornet.

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