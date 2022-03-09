Первые автобусы с эвакуированными отправились из Энергодара – заместитель руководителя ОП

Первые автобусы с эвакуированными отправились из Энергодара – заместитель руководителя ОП

Эвакуация украинцев, оказавшихся в наиболее пострадавших от российской агрессии городах, запланированная на 9 марта, началась. Первый транспорт с эвакуированными выехал из Энергодара Запорожской области.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко, обнародовав видео с места событий.

Также отправились колонны транспорта для эвакуации жителей Изюма.

Еще одна колонна двигается из Лохвицы, чтобы забрать людей из Сум.

В общем, на сегодняшний день запланировано несколько эвакуационных маршрутов.

«9 марта, с 9.00 до 21.00 ожидается установление режима тишины для гуманитарных коридоров эвакуации по маршрутам: Энергодар – Запорожье, Сумы – Полтава, Изюм – Лозовая, Мариуполь – Запорожье, Волноваха – Покровск, Ворзель, Бородянка, Буча, Ирпень», – сообщил Тимошенко.