Первые бойцы Интернационального легиона уже скоро прибудут в Украину – Данилов

Это будет усиление для наших войск и война всего мира против той тьмы, которая сегодня захватила РФ, сказал чиновник.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в ближайшее время в Украину прибудут иностранцы, намеренные участвовать в Интернациональном легионе для защиты государства от российских оккупантов.

Об этом он рассказал 1 марта в эфире совместного марафона украинских телеканалов.

"С первого дня мы начали получать предложения в поддержку нашего народа, начали получать предложения бесплатно выполнять свой долг – защищать демократию. Это огромное количество стран. Часть из них в ближайшее время появится на территории нашей страны, это будет усиление наших войск и это будет война всего мира против той тьмы, которая сегодня захватила Российскую Федерацию", – рассказал секретарь СНБО.

Накануне президент Владимир Зеленский ввел с 1 марта временный безвизовый режим для граждан иностранных государств, желающих вступить в Интернациональный легион обороны Украины, кроме граждан государства-агрессора.