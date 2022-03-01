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Первые бойцы Интернационального легиона уже скоро прибудут в Украину – Данилов

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Первые бойцы Интернационального легиона уже скоро прибудут в Украину – Данилов

Associated Press

Это будет усиление для наших войск и война всего мира против той тьмы, которая сегодня захватила РФ, сказал чиновник.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в ближайшее время в Украину прибудут иностранцы, намеренные участвовать в Интернациональном легионе для защиты государства от российских оккупантов.

Об этом он рассказал 1 марта в эфире совместного марафона украинских телеканалов.

"С первого дня мы начали получать предложения в поддержку нашего народа, начали получать предложения бесплатно выполнять свой долг – защищать демократию. Это огромное количество стран. Часть из них в ближайшее время появится на территории нашей страны, это будет усиление наших войск и это будет война всего мира против той тьмы, которая сегодня захватила Российскую Федерацию", – рассказал секретарь СНБО.

Накануне президент Владимир Зеленский ввел с 1 марта временный безвизовый режим для граждан иностранных государств, желающих вступить в Интернациональный легион обороны Украины, кроме граждан государства-агрессора.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • В личном составе – 5710 человек, пленных – 200.
  • Уничтожены и повреждены самолеты – 29 ед;
  • вертолетов – 29 ед;
  • танков – 198;
  • ББМ – 846;
  • артиллерийских систем – 77;
  • средства ПВО – 7;
  • РСЗО – 24;
  • цистерн из ГСМ – 60;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3;
  • катера – 2 единицы;
  • автомобильной техники – 305.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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