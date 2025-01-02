Первые дни нового года по-весеннему теплые, но в Украине движется похолодание: названа дата

В четверг, 2 января, в Украине будет не по-зимнему тепло. Температура воздуха будет выше, чем в первый день года. Впрочем, уже в ближайшие дни ожидается похолодание.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

В течение сегодняшнего дня в большинстве регионов температура воздуха будет составлять до +7-12 градусов. Теплее всего будет в Крыму – до +14. Осадков синоптики не прогнозируют. Впрочем, предупреждают о сильном ветре, иногда со штормовыми порывами.

"Лишь вечером в западную часть атмосферный фронт принесет дожди", — добавила синоптика.

Уже 3-4 января в Украину придет ощутимое похолодание, говорит Диденко. Оно продлится несколько дней, а уже с 7 января снова начнет теплеть.

Напомним, ранее синоптики рассказывали о погоде в январе 2025 года. Специалисты украинского Гидрометцентра сообщили, что январь будет теплее нормы на 1,5-2 градуса, это достаточно заметно как для зимнего месяца.

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