"Первые ласточки": в России группа депутатов обратилась к Госдуме с требованием отстранить Путина из-за госизмены

Группа депутатов из Санкт-Петербурга обвиняет Путина в нанесении ущерба России.

Поэтому они обратились к Госдуме с предложением отстранить Путина от должности президента.

Об этом депутаты написали в своих соцсетях.

"Совет МО Смольнинское принял решение обратиться к депутатам Госдумы с предложением выдвинуть обвинения в госизмене против президента Путина для отстранения его от должности. Решение поддержало большинство присутствующих депутатов", — написал депутат Дмитрий Палюга.

⚡Совет МО Смольнинское принял решение обратиться к депутатам Госдумы с предложением выдвинуть обвинение в госизмене против президента Путина



Решение поддержало большинство присутствующих депутатов pic.twitter.com/WMg1areX52 – Дмитрий Палюга (@dmitry_palyuga) September 7, 2022

Также почти аналогичную публикацию у себя на странице в твиттере разместил другой депутат Никита Юрефев.

"Обратились к Госдуме с предложением отстранить Путина от должности из-за государственной измены. Его решение о начале СВО привело к:

1) гибели российских военных,

2) проблемам в российской экономике,

3) расширению НАТО (граница с НАТО увеличилась в 2 раза!)" - написал он.

Обратились к ГосДуме с предложением отстранить Путина от должности в связи с государственной изменой. Его решение о начале СВО привело к 1) смерти русских военных, 2) проблемам в русской экономике, 3) расширению НАТО (граница с НАТО возросла в 2 раза!), (1/3) pic.twitter.com/j4pbxyavBa — Никита Юферев (@NikitaYuferev) September 7, 2022

Напомним, что по состоянию на сегодняшний день в Украине погибли более 51 тысячи российских солдат. Только за минувшие сутки ВСУ "закобзонили" более 600 кафиров.

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