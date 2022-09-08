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"Первые ласточки": в России группа депутатов обратилась к Госдуме с требованием отстранить Путина из-за госизмены

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"Первые ласточки": в России группа депутатов обратилась к Госдуме с требованием отстранить Путина из-за госизмены

Фото: Associated Press

Группа депутатов из Санкт-Петербурга обвиняет Путина в нанесении ущерба России.

Поэтому они обратились к Госдуме с предложением отстранить Путина от должности президента.

Об этом депутаты написали в своих соцсетях.

"Совет МО Смольнинское принял решение обратиться к депутатам Госдумы с предложением выдвинуть обвинения в госизмене против президента Путина для отстранения его от должности. Решение поддержало большинство присутствующих депутатов", — написал депутат Дмитрий Палюга.

Также почти аналогичную публикацию у себя на странице в твиттере разместил другой депутат Никита Юрефев.

"Обратились к Госдуме с предложением отстранить Путина от должности из-за государственной измены. Его решение о начале СВО привело к:

  • 1) гибели российских военных,
  • 2) проблемам в российской экономике,
  • 3) расширению НАТО (граница с НАТО увеличилась в 2 раза!)" - написал он.

Напомним, что по состоянию на сегодняшний день в Украине погибли более 51 тысячи российских солдат. Только за минувшие сутки ВСУ "закобзонили" более 600 кафиров.

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