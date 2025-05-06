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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Первые минуты на родной земле: освобожденный военнопленный спел "Красную калину" (видео)

21-летний Денис после освобождения из российского плена исполняет “Красную калину” полной грудью.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Первые минуты на родной земле: освобожденный военнопленный спел "Красную калину" (видео)

21-летний Денис, освобожденный из российского плена 6 мая

Полной грудью 21-летний Денис, которого освободили из российского плена 6 мая, поет любимую песню «Красная калина».

Щемящее видео облетело Сеть.

В Координационном штабе по обращению с военнопленными сообщили, что в День украинской пехоты, вернулись на родную землю из российского плена украинские солдаты, сержанты и офицеры, десантники и штурмовики, моряки и нацгвардейцы, и конечно — пехотинцы.

В этот день, 6 мая, домой вернулись 205 воинов — молодые ребята и взрослые мужчины.

Ранее говорилось, что после освобождения из российского плена украинский военнослужащий эмоционально обратился ко всем с первыми словами на свободе в Украине.

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