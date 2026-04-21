Первые минуты теракта в Киеве: полицейская объяснила, почему не открыла огонь

Патрульная Анна Дудина в суде / © ТСН

Патрульная полицейская Анна Дудина дала показания в суде по поводу событий во время теракта в Киеве. Она отвергла обвинения в служебной халатности и подробно описала хронологию вызова, спасение раненого ребенка и обстоятельства обстрела.

Об этом передает корреспондент ТСН Нелли Ковальская.

Полицейская рассказала о первых минутах теракта в Киеве

По словам Дудиной, вызов о хулиганстве поступил в 16.29 от Олеси Арбузовой, которая сообщила об угрозах соседа предметом, похожим на оружие. Патрульный экипаж прибыл по адресу в течение четырех минут, после чего по рации была передана информация о выстрелах и погибших.

«Мы оставили свое транспортное средство по адресу рядом. Пешком пошли во двор. Я увидела двоих у подъезда, которые не подавали признаков жизни. Они были в крови. Рядом был маленький мальчик, я общалась с ним. Я увидела пулевое ранение в голову за левым ушком», — рассказала патрульная.

Правоохранительница вызвала медиков и подчеркнула, что пострадавших с травмами головы нельзя было двигать до приезда специалистов.

Она добавила, что они с напарником согласовали, что она вернется к автомобилю за аптечкой и будет пытаться позвонить в скорую помощь.

Стрельба в Киеве — почему полиция не открыла огонь

Полицейская утверждает, что не видела самого стрелка, поэтому не могла достать табельное оружие и начать стрелять. Когда они с коллегой прибыли на место, преступник уже скрылся, а очевидцы не смогли дать его описание.

«Я подошла буквально на 30 метров, и услышала выстрелы. Я не знаю, что происходит, откуда выстрелы. И, конечно, я буду искать укрытие. Я не видела самого стрелка. Я его действительно не видела, потому что была уже достаточно на расстоянии… Я не могла достать свое табельное оружие и начать стрелять туда, где я не вижу... Некоторые говорят, надо было в воздух стрелять, но извините, там многоквартирные дома, многоэтажные. Люди стоят в окнах, на балконах и можно еще кого-то убить, не дай Бог. Каждую минуту я думала об этом мальчике. Каждую минуту я думала о том, как мне вернуться и забрать его», — отметила патрульная.

Читайте также Оставили раненого ребенка и скрылись: новые детали о действиях полиции во время теракта в Киеве

Как спасали раненого мальчика

Раненого 12-летнего мальчика патрульная отвела в ближайший ресторан, где они ожидали врачей.

По ее словам, ребенка передали первой прибывшей на место карете скорой помощи. При этом Дудина отметила, что медики не выходили из автомобиля, а раненого на кушетку заносили бойцы вспомогательного патрульного экипажа. Мальчик оставил место происшествия первым.

«Я с ним пробыла до приезда скорой помощи. Я была рядом с ним. А он задавал вопрос: „Где моя мама?“. Я не могла сказать, что мама твоя жива, не жива. Я не знала, что с его мамой на самом деле. Очень надеялась, чтобы она была жива. Говорила, что мы делаем все, ребята сейчас делают все, чтобы оттуда достать твою маму», — заявила полицейская.

В ходе судебного заседания Анна Дудина заявила, что не признает вину по статье о служебной халатности. На вопрос суда о признании служебной халатности она ответила: «Нет».

Теракт в Киеве — что известно

Напомним, еще 18 апреля в Голосеевском районе Киева вооруженный мужчина устроил хаотическую стрельбу по прохожим, после чего захватил заложников в помещении супермаркета. Спецназовцы ликвидировали террориста во время штурма, который начался через 40 минут переговоров после того, как злоумышленник убил одного из пленных.

Из-за инцидента в МВД начали проверку. Министр внутренних дел Игорь Клименко приказал главе Нацполиции Ивану Выговскому провести служебное расследование действий силовиков во время теракта. Все собранные материалы будут переданы в Государственное бюро расследований для правовой оценки.

Впоследствии стало известно, что на период проверки и проведения служебного расследования сотрудников полиции, обвиняемых в бегстве во время теракта в Киеве, была отстранена от исполнения служебных обязанностей.

Кроме этого, стало известно, что прибывший по вызову о стрельбе экипаж патрульной полиции он обнаружил на месте происшествия трех раненых лиц: мужчину, женщину и ребенка. Все они получили огнестрельные ранения и нуждались в неотложной медицинской помощи. Рядом также находился еще один ребенок, ставший свидетелем происшествия и просивший спасать не его, а отца.