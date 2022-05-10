Первые мобилки, купоны и кравчучки: чем запомнилось правление первого президента Украины

Каким запомнилось украинцам президентство Леонида Кравчука, говорится в материале ТСН.ua.

Сегодня, 10 мая, после продолжительной болезни в возрасте 88 лет скончался первый президент независимой Украины Леонид Кравчук.

И хотя президентство Кравчука длилось менее одного срока, первые годы независимости были чрезвычайно важными и надолго запомнились украинцам.

Гиперинфляция и купоны

В 1993 году в Украине началась безумная инфляция. В обращении появились необычные купюры:

2 тысячи рублей,

5 тысяч рублей,

10 тысяч рублей,

20 тысяч рублей,

500 тысяч рублей,

1 миллион рублей.

Наверное, каждый украинец тогда стал "миллионером", однако стоимость этих денег была мизерной. Граждане были вынуждены ходить в магазины с огромными сумками или чемоданами. Цены даже на продукты исчислялись в сотнях тысяч.

Фото: aystatic.by

"Кравчучка"

В общем, первые годы независимости были экономически тяжелыми: инфляция, безработица, хаотическая приватизация, разгул преступности (так называемый "рэкет").

Именно тогда в словаре и хозяйствах украинцев появилась "кравчучка". Это шутливое название разновидности ручной тележки для перевозки грузов. Именно в период правления Кравчука "челночество" (мелкая торговля) приобрело массовый характер.

Фото: УНИАН

Сам Кравчук не считал свою "тезку" чем-то отрицательным.

"Тот, кто в 90-е ездил с кравчучкой, сейчас имеет свой бизнес, а кто бегал с флагом, то бегает с ним до сих пор", — прокомментировал он в интервью журналу "Пропозиція" в 2013 году.

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