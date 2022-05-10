Первые мобилки, купоны и кравчучки: чем запомнилось правление первого президента Украины

Каким запомнилось украинцам президентство Леонида Кравчука, говорится в материале ТСН.ua.
Сегодня, 10 мая, после продолжительной болезни в возрасте 88 лет скончался первый президент независимой Украины Леонид Кравчук.
И хотя президентство Кравчука длилось менее одного срока, первые годы независимости были чрезвычайно важными и надолго запомнились украинцам.
Гиперинфляция и купоны
В 1993 году в Украине началась безумная инфляция. В обращении появились необычные купюры:
- 2 тысячи рублей,
- 5 тысяч рублей,
- 10 тысяч рублей,
- 20 тысяч рублей,
- 500 тысяч рублей,
- 1 миллион рублей.
Наверное, каждый украинец тогда стал "миллионером", однако стоимость этих денег была мизерной. Граждане были вынуждены ходить в магазины с огромными сумками или чемоданами. Цены даже на продукты исчислялись в сотнях тысяч.
"Кравчучка"
В общем, первые годы независимости были экономически тяжелыми: инфляция, безработица, хаотическая приватизация, разгул преступности (так называемый "рэкет").
Именно тогда в словаре и хозяйствах украинцев появилась "кравчучка". Это шутливое название разновидности ручной тележки для перевозки грузов. Именно в период правления Кравчука "челночество" (мелкая торговля) приобрело массовый характер.
Сам Кравчук не считал свою "тезку" чем-то отрицательным.
"Тот, кто в 90-е ездил с кравчучкой, сейчас имеет свой бизнес, а кто бегал с флагом, то бегает с ним до сих пор", — прокомментировал он в интервью журналу "Пропозиція" в 2013 году.
Мобильная связь
Именно Леонид Кравчук стал первым абонентом мобильной связи в Украине 29 лет назад.
Кравчук совершил стартовый звонок с мобильного в Украине в 1993 году. "Мне было 65 лет. Я впервые в жизни держал в руках мобильный телефон. А сейчас уже дети фактически рождаются с мобильным телефоном – а прошло немного времени", – рассказывал президент.
"Я подумал, что надо набрать самую дальнюю страну, где знакомы мне люди. Говорю, ну давайте с послом Украины в США", — вспоминал Кравчук и отмечал, что не мог поверить в такие звонки.
Будапештский меморандум
Будапештский меморандум 1994 года о передаче Москве третьего по мощности в мире ядерного арсенала после распада Союза, оказавшегося на территории Украины, формально подписывал преемник Кравчука — Леонид Кучма.
Но именно при каденции первого президента велись переговоры. Как следствие – Украина отказалась от ядерного оружия взамен на устные "гарантии безопасности", в том числе и от России, которые не были реализованы.
Сам Кравчук так комментировал отказ от ядерного оружия: "Ядерное оружие, которое находилось на территории Украины, было чужим. "Кнопка" в России, производство в России. Мы ничего не могли сделать с этим оружием", — говорил он в августе 2011 года.
"Бечь между капельками"
"Бежать между капельками дождя" — шутка, которую придумали украинцы о пути первого президента в политике.
В анекдоте Леонид Кравчук, Борис Ельцин и Джордж Буш-старший должны перебежать из одного здания в другое под проливным дождем. Президенты России и США промокли, а украинский президент остался совершенно сухим. "А я осторожно, между капельками", – объяснил он.
ВВС приводит такую историю из политической жизни Кравчука. Однажды, еще до провозглашения независимости, он пришел на заседание Народного Руха.
Там ему предложили повесить на лацкан пиджака значок с трезубцем. Леонид Макарович, однако, маленький трезубец принимает, вешает рядом с красным значком депутата Верховного совета УССР, но, садясь на кресло в президиуме, пиджак снимает и вешает на спинку кресла.
За свою осторожность и тактичность в народе Кравчука еще называли "хитрым лисом".
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