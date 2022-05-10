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Первые мобилки, купоны и кравчучки: чем запомнилось правление первого президента Украины

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Первые мобилки, купоны и кравчучки: чем запомнилось правление первого президента Украины

Фото: УНИАН

Каким запомнилось украинцам президентство Леонида Кравчука, говорится в материале ТСН.ua.

Сегодня, 10 мая, после продолжительной болезни в возрасте 88 лет скончался первый президент независимой Украины Леонид Кравчук.

И хотя президентство Кравчука длилось менее одного срока, первые годы независимости были чрезвычайно важными и надолго запомнились украинцам.

Гиперинфляция и купоны

В 1993 году в Украине началась безумная инфляция. В обращении появились необычные купюры:

  • 2 тысячи рублей,
  • 5 тысяч рублей,
  • 10 тысяч рублей,
  • 20 тысяч рублей,
  • 500 тысяч рублей,
  • 1 миллион рублей.

Наверное, каждый украинец тогда стал "миллионером", однако стоимость этих денег была мизерной. Граждане были вынуждены ходить в магазины с огромными сумками или чемоданами. Цены даже на продукты исчислялись в сотнях тысяч.

© aystatic.by
Фото: aystatic.by

"Кравчучка"

В общем, первые годы независимости были экономически тяжелыми: инфляция, безработица, хаотическая приватизация, разгул преступности (так называемый "рэкет").

Именно тогда в словаре и хозяйствах украинцев появилась "кравчучка". Это шутливое название разновидности ручной тележки для перевозки грузов. Именно в период правления Кравчука "челночество" (мелкая торговля) приобрело массовый характер.

© УНИАН
Фото: УНИАН

Сам Кравчук не считал свою "тезку" чем-то отрицательным.

"Тот, кто в 90-е ездил с кравчучкой, сейчас имеет свой бизнес, а кто бегал с флагом, то бегает с ним до сих пор", — прокомментировал он в интервью журналу "Пропозиція" в 2013 году.

Мобильная связь

Именно Леонид Кравчук стал первым абонентом мобильной связи в Украине 29 лет назад.

Кравчук совершил стартовый звонок с мобильного в Украине в 1993 году. "Мне было 65 лет. Я впервые в жизни держал в руках мобильный телефон. А сейчас уже дети фактически рождаются с мобильным телефоном – а прошло немного времени", – рассказывал президент.

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"Я подумал, что надо набрать самую дальнюю страну, где знакомы мне люди. Говорю, ну давайте с послом Украины в США", — вспоминал Кравчук и отмечал, что не мог поверить в такие звонки.

Будапештский меморандум

Будапештский меморандум 1994 года о передаче Москве третьего по мощности в мире ядерного арсенала после распада Союза, оказавшегося на территории Украины, формально подписывал преемник Кравчука — Леонид Кучма.

Но именно при каденции первого президента велись переговоры. Как следствие – Украина отказалась от ядерного оружия взамен на устные "гарантии безопасности", в том числе и от России, которые не были реализованы.

Сам Кравчук так комментировал отказ от ядерного оружия: "Ядерное оружие, которое находилось на территории Украины, было чужим. "Кнопка" в России, производство в России. Мы ничего не могли сделать с этим оружием", — говорил он в августе 2011 года.

"Бечь между капельками"

"Бежать между капельками дождя" — шутка, которую придумали украинцы о пути первого президента в политике.

В анекдоте Леонид Кравчук, Борис Ельцин и Джордж Буш-старший должны перебежать из одного здания в другое под проливным дождем. Президенты России и США промокли, а украинский президент остался совершенно сухим. "А я осторожно, между капельками", – объяснил он.

ВВС приводит такую историю из политической жизни Кравчука. Однажды, еще до провозглашения независимости, он пришел на заседание Народного Руха.

Там ему предложили повесить на лацкан пиджака значок с трезубцем. Леонид Макарович, однако, маленький трезубец принимает, вешает рядом с красным значком депутата Верховного совета УССР, но, садясь на кресло в президиуме, пиджак снимает и вешает на спинку кресла.

За свою осторожность и тактичность в народе Кравчука еще называли "хитрым лисом".

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