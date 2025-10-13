ТСН в социальных сетях

Первые морозы накроют Украину: синоптики назвали регионы

14 и 15 октября в ряде областей Украины ожидаются заморозки.

В Украине будет прохладно

В Украине будет прохладно / © Pixabay

Синоптики предупредили украинцев о заморозках , которые ожидаются 14 и 15 октября.

Об этом говорится в сообщении "Укргидрометцентра".

14 и 15 октября в южных, центральных, восточных и Сумской областях ожидаются заморозки на поверхности почвы 0-3°. Установлен I уровень опасности (желтый)», — говорится в сообщении.

Напомним, 13 октября в Украине прогнозируется частично ветреная и облачная погода с прояснениями. Временами пройдут небольшие дожди, а ночью на юге и востоке осадков не ожидается. В Карпатах пройдут небольшие дожди, ночью возможен мокрый снег. Температура в горах будет колебаться от +2° до -3° ночью и от +3° до +8° днем.

