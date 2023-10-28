Первые полеты украинцев на F-16: эксперт о сложностях обучения и проблеме массового применения самолетов

Украина ожидает ответа на предоставление американских самолетов от еще нескольких стран.

После того, как украинские пилоты пройдут обучение на F-16, они сперва будут летать на 2-х местных вариантах F-16.

Об этом рассказал авиационный эксперт Валерий Романенко в эфире телемарафона.

"После собственно летной подготовки должна быть боевая подготовка. Это обучение применению оружия, некоторые стрельбы, возможно, пушки, возможно, полеты с макетами ракет, без стрельбы, но с имитацией стрельбы... возможно будут пуски неуправляемых ракет", — прогнозирует эксперт.

По его словам, все зависит от программы, которая в целом не обнародовалась.

"Пока наши ребята будут летать на 2-местных вариантах F-16, а ведь они должны освоить 1-местный вариант и уже летать самим без дяди позади тебя, который исправит возможные ошибки", — написал он.

Когда украинские пилоты начнут использовать F-16

Романенко говорит, что это может произойти уже в начале весны.

"Это еще первая четверть следующего года. Потому что в целом подготовка продлится примерно полгода для того, чтобы пилоты смогли пройти хотя бы самый простой курс боевой подготовки. Наши пилоты с опытом и им не нужно рассказывать азы авиационной тактики. Но нужно хорошо освоить применение новых для них видов" оружия, новых для них информационных систем, нового бортового комплекса обороны и вообще нового самолета", — отметил эксперт.

Заметим, что Дания обещала до конца года передать Украину 6 самолетов, Нидерланды – 24 самолета и еще несколько стран работают над этим вопросом.

"Но нам такое количество самолетов одномоментно будет не нужно. Сами понимаете, у нас не хватит пилотов, чтобы их применить одновременно", — подчеркнул он.

Напомним, госпожа Соединенных Штатов в Украине Бриджит Бринк подтвердила информацию о том, что украинские пилоты начали непосредственно обучение на истребителях F-16 в США.

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