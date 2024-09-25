Первые повестки по почте: стало известно, в какие регионы их отправили

Кабмин выделил 71 миллион 820 тысяч гривен на централизованную печать 900 тысяч повесток до конца 2024 года.

Миллионы гривен на рассылку повесток по почте. Украинские власти выдали соответствующее распоряжение. Более того, первые "письма счастья" уже отправили адресатам.

Однако что будет, если письмо потеряется или будет идти слишком долго, будет ли в этом случае повестка вручена и нужно ли военнообязанному идти в ТЦК – читайте в эксклюзиве TSN.UA.

Миллионы грн на повестки

Как известно, Кабинет министров выделил 71 миллион 820 тысяч гривен на централизованную печать 900 тысяч повесток до конца 2024 года. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на документ, находящийся в распоряжении издания.

"С целью укрепления обороноспособности государства выделить Министерству обороны 71 млн 820 тыс. гривен для проведения централизованной печати повесток о вызове резервиста или военнообязанного в районный (городской) территориальный центр комплектования и социальной поддержки или его отдела, которые сформированы с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов, и направление указанных повесток военнообязанным и резервистам средствами почтовой связи заказным почтовым отправлением с описанием вложения и уведомлением о вручении".

Согласно пояснительной записке Минэкономики планируется печатать 300 тысяч повесток в месяц. Министерству финансов поручено выделить денежные средства из резервного фонда государственного бюджета. Отчет об использовании этих средств должен быть представлен Министерству экономики, Министерству финансов и Государственной казначейской службе до 28 декабря 2024 г. По этому поводу в Сети уже начали задавать вопросы и намекать на дорожную производительность.

"Нет**а себе... кабинет министров печатает повестки по 80 грн за одну? Вы буквы золотом наносите?

И это при том, что повестки печатаются в военкоматах на принтере за деньги, которыми сбрасываются ТЦКашники. Даже ТЦК на****и умудрились

Предлагаю повестку в действие присылать, ТЦК распустить (боевых сделать инструкторами, не боевых на фронт), бюджет ТЦК направить на дроны”

Повестки "Укрпочтой"

Напомню, что на днях появилась информация, что в автоматическом режиме военнообязанным было направлено около 6 тысяч повесток. Если рекомендованное письмо, в котором была повестка, потеряется по вине почтовых служб или уведомление о необходимости прийти на почту забрать письмо потеряется из-за неисправности почтового ящика, у мужчин, которым были направлены повестки, все равно могут возникнуть определенные проблемы и недоразумения с ТЦК. Как рассказала в комментарии ТСН.ua специализирующаяся в частности в вопросах мобилизации адвокат Марина Бекало, ТЦК будет руководствоваться тем, что им поступило от "Укрпочты".

"Если там будет пометка, что гражданин не находится по адресу проживания или отказался, то они будут считать, что повестка была вручена. Если даже и в сообщении будет указано, что не пришел — не имеет значения. По уважительным причинам по уважительным. ТЦК будет рассматривать это как факт вручения повестки. ТЦК и СП не будет считать уважительной причиной неприбытия, если ящик был поврежден или не получил повестки. .В ТЦК будет документальное подтверждение — либо не появился, либо отказался, либо не находится по месту регистрации.

По словам адвоката, не исключены ситуации, когда человек фактически не получил письмо.

"Например, ТЦК и СП составляет постановление о привлечении к административной ответственности. Через 10 дней оно вступает в силу и передается в исполнительную службу. Исполнитель обязан открыть исполнительное производство и далее осуществлять мероприятия. Накладывать аресты на банковские счета и прочее"

Что делать, если не уклонялся, но повестку не получал? На этот вопрос Марина Бекало отвечает, что лицо, в отношении которого составлено это постановление, имеет право на обжалование.

"Например, нарушена процессуальная составляющая этой процедуры. Например, что не по его вине в неположенном состоянии почтовый ящик (если речь идет о многоквартирном доме). Жалобщик может документально подтвердить, что почтовый ящик не по его вине поврежден, составить с представителями ЖЭКа или ОСМД акт о повреждении. Или направить жалобу в "Укрпочту", что сообщения не было. суда"

Если письмо шло слишком долго

Также, по словам Марина Бекало, не исключено, что заказное письмо шло адресату слишком долго и не по вине военнообязанного были нарушены сроки, указанные в повестке.

"В таком случае можно написать жалобу в "Укрпочту" и доказать, что военнообязанный обратился в ТЦК не по собственной вине. Можно запросить данные об отправке и доставке письма. Первым придут повестки тем, о ком есть данные в реестрах. Это как правило, те, кто обновил данные. Их проще вызвать.

Сгенерированные повестки

Примечательно, что первые 6 тысяч повесток, отправленных Укрпочтой, были сгенерированы Реестром военнообязанных и подписаны электронными подписями начальников территориальных центров комплектования ВСУ, о чем свидетельствует специальный QR-код. Укрпочта их напечатала и начала посылать по домашним адресам военнообязанных заказными почтовыми отправлениями. Об этом сообщают в СМИ со ссылкой на Командование Сухопутных войск.

Более того, эти повестки уже начали получать адресаты. В Сети опубликовали фото первых "писем счастья", которые отправили жителям Закарпатья Укрпочтой. Жители столицы тоже сообщают о получении бумажных повесток по почте.

Как проверить повестку

Для того чтобы проверить правдивость повестки можно воспользоваться приложением "Резерв+", сообщал ранее начальник Управления информационных технологий Министерства обороны Олег Берестовой. Он отметил, что в приложении будет функция для сканирования QR-кода, что позволит определить, подписана ли повестка электронной подписью начальника ТЦК и является ли она действительной.

14 дней на явку в ТЦК

На явку в ТЦК дается 14 дней. Более того, повестка считается врученной в случае: получения почтовой отправки лицом и даже если человек отказался получить почтовое отправление или, если лицо отсутствует по адресу места жительства, уведомленному ТЦК при уточнении своих учетных данных. Об этом отмечала и заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко.

Адвокат в сфере военного права и медицины Анастасия Кондрась также сообщала, что если военнообязанный не получил повестку физически или отказался ее получить, то юридически она все равно будет считаться врученной. Более того, адвокат подчеркивает, что гражданам нужно быть внимательными и смотреть на то, что именно написано в повестке, а также обращать внимание на дату ее подписания.

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