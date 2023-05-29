Первые ракеты с вражеских самолетов зашли в воздушное пространство Украины — мониторинговые каналы

Идет очередная беспокойная ночь для украинцев.
По предварительной информации от мониторинговых каналов, вражеские ракеты зашли со стороны Азовского моря.
Они могут изменять свое направление.
"Изменение траектории присуще этому типу ракет (Х-101/555), поэтому будьте в укрытиях даже если в вашей области нет целей", — говорится в сообщении.
Среагируйте на воздушную тревогу.
Также в ряде украинских областей объявлена воздушная тревога.
К тому же "мопеды" на юге подтвердились: траектория в сторону Николаевской и Кировоградской областей.
Читайте также: