Первые ракеты с вражеских самолетов зашли в воздушное пространство Украины — мониторинговые каналы

По предварительной информации от мониторинговых каналов, вражеские ракеты зашли со стороны Азовского моря.

Они могут изменять свое направление.

"Изменение траектории присуще этому типу ракет (Х-101/555), поэтому будьте в укрытиях даже если в вашей области нет целей", — говорится в сообщении.

Среагируйте на воздушную тревогу.

Также в ряде украинских областей объявлена воздушная тревога.

К тому же "мопеды" на юге подтвердились: траектория в сторону Николаевской и Кировоградской областей.