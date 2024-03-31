Первые вражеские ракеты вошли в украинское воздушное пространство: находитесь в укрытиях

Первые вражеские ракеты вошли в украинское воздушное пространство.

К моменту пуска в воздухе было 8 вражеских бортов. Об этом информируют мониторинговые каналы

Ракеты из Курской области России летят курсом на Сумщину! Курс – западный.

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ.

Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги.

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Позаботьтесь о собственной безопасности, находитесь в укрытиях до отбоя и не снимайте работу ПВО.

Напомним, что ранее мониторинговые каналы предупредили о вылете группы стратегических бомбардировщиков Ту-95мс.

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