Первые вражеские ракеты вошли в украинское воздушное пространство: находитесь в укрытиях

Позаботьтесь о собственной безопасности.
Первые вражеские ракеты вошли в украинское воздушное пространство.
К моменту пуска в воздухе было 8 вражеских бортов. Об этом информируют мониторинговые каналы
Ракеты из Курской области России летят курсом на Сумщину! Курс – западный.
Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ.
Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги.
Позаботьтесь о собственной безопасности, находитесь в укрытиях до отбоя и не снимайте работу ПВО.
Напомним, что ранее мониторинговые каналы предупредили о вылете группы стратегических бомбардировщиков Ту-95мс.
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