Первые вражеские ракеты вошли в украинское воздушное пространство: не снимайте работу сил обороны

По состоянию на 04.29 всю Украину охватила воздушная тревога.

Согласно сообщениям мониторинговых каналов, движение вражеских ракет в сторону Сумской, Черкасской и центральных областей Украины. В частности, есть угроза Киевской, Полтавской, Запорожской областям.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак призвал позаботиться о собственной безопасности и не выдавать работу ПВО.

Власти призывают реагировать на сигнал воздушной тревоги. Относимся серьезно к оглашению тревоги.

Не забывайте о правиле "двух стен". Берегите себя и ваших родных и близких. Верьте в силы ПВО.

Ранее в полиции посоветовали не игнорировать воздушную тревогу, ведь готовится суммарный "залп" к сотне ракет.