Первые выходные месяца: какой в Украине будет погода 5-6 ноября

В субботу-воскресенье самой теплой ожидается южная часть страны, холоднее всего будет на севере.

Выходные, 5-6 ноября, в Украине будут преимущественно сухими.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Так, по прогнозам синоптиков, в следующие трое суток будет преимущественно без осадков, лишь 5 ноября в восточной, 6 ноября в западной части ожидается небольшой дождь. Ночью и утром в центральных и восточных областях местами туман. Ветер юго-восточный и южный, 5-10 м/с.

Температура в субботу в северо-восточных областях ночью будет около 0°, днем 3-8° тепла, на остальной территории ночью 1-6° тепла, днем 7-12°, в Одесской области, на Прикарпатье и Закарпатье 13-16°. В воскресенье, 6 ноября, ночью 1-7° тепла, на Левобережье местами 0-3° мороза, днем 4-9° тепла, на западе и юго-западе страны 9-14°.

В Киеве 5-6 ноября будет без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-6° тепла, днем 8-10°.

Как прогнозирует Наталья Диденко, в субботу-воскресенье самой теплой ожидается южная часть Украины, +12+17 градусов, а также тепло будет на западе, +9+13 градусов. Холоднее всего будет в северо-восточной части, +5+9 градусов. На остальной территории Украины +7+12 градусов.

Дожди пройдут 5 ноября на востоке Украины, в Полтавской области, на Закарпатье. В воскресенье, 6 ноября, дождливая погода ожидается в западных областях, дойдут также осадки до Винницкой и Житомирской областей. Однако на остальной территории Украины по влажным явлениям — только туманы.

В Киеве 5-6 ноября – без существенных осадков. В субботу немного теплее, до +10 градусов, в воскресенье посвежеет до +8 градусов.

Также читайте Метели и морозы: народный синоптик ошарашил прогнозом погоды в Украине

Ранее народный синоптик Стас Щедрин сообщил, что после 4-6 ноября в Украине резко похолодает, а во второй декаде текущего месяца в восточных, центральных и, как ни странно, южных областях существует большая вероятность, что придут метели и морозы до -2-4 градусов днем.

Напомним, ранее в Укргидрометцентре сообщили, что нынешняя зима не будет иметь длительных периодов с очень сильными морозами, как это было раньше.

Читайте также: