Первые выходные осени будут прохладными: прогноз погоды в Украине на 4-5 сентября

Первые выходные осени будут прохладными: прогноз погоды в Украине на 4-5 сентября

Ночью столбики термометров будут опускаться до 2-7°.

Первые выходные этой осени, 4-5 сентября, в Украине будут несколько прохладными, а в некоторых регионах и дождливыми.

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Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Так, по прогнозам синоптиков, в субботу в южной части будет без осадков, температура ночью 9-14°, днем 20-25°. На остальной территории местами ожидается небольшой дождь, температура ночью 7-12°, днем 13-18°, на Закарпатье 17-22°. Ветер в стране преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

В воскресенье, 5 сентября, в стране будет преимущественно сухо, лишь днем в северных областях, Карпатах и на крайнем юге страны местами небольшой дождь. Температура ночью 2-7° тепла, днем 12-17° тепла, на Закарпатье и юге страны ночью 6-11°, на побережье морей до 15°, днем 16-21°. Ветер северо-западный и северный, 3-8 м/с, в южной части и Приазовье 5-10 м/с.

В Киеве 4 сентября ночью и утром местами будет идти небольшой дождь, днем без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-12°, днем 15-17°. В воскресенье, 5 сентября, в столице местами ожидается небольшой дождь. Ветер северо-западный и северный, 3-8 м/с. Температура ночью 5-7° тепла, днем 13-15°.

Как на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко, Украину 4 сентября будет пересекать холодный атмосферный фронт циклона по имени Philipp. А в воскресенье, 5 сентября, антициклон вытеснит фронт, подвинет Philipp дальше, поэтому в большинстве областей осадков не будет. Только северную часть затронет влажность — там возможны небольшие дожди.

Температура воздуха на выходных будет невысокой, прогнозирует синоптик. В течение дня 14-19°, в южной части комфортнее — 19-24°.

В Киеве на выходных возможные периодические дожди. Ночи — холодные, а в течение дня ожидается 15-16°.

Напомним, ранее народный синоптик дал прогноз погоды на осень-2021 года. Так, согласно его расчетам, в сентябре еще будут теплые дни, однако в конце месяця в Украину придет холодная погода, в середине октября ожидаются первые заморозки, а в ноябре уже выпадет снег и ударит мороз.

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