Первые заморозки и обстрелы: энергетики рассказали, будут ли отключения света

В ближайшие дни в отдельных регионах Украины прогнозируют первые заморозки. Энергетики уверены, что похолодание не приведет к возобновлению графиков отключения электроэнергии.

Об этом сказал заместитель министра энергетики Николай Колесник в эфире телемарафона.

"Нет (не будет графиков, — ред.), энергосистема на сегодня работает стабильно. Те прогнозируемые заморозки не будут протяженными", — сказал он.

Колесник напомнил, что отопительный сезон начинается по решению местных органов власти, когда температура воздуха держится ниже +8 градусов в течение трех суток. Он также отметил, что затяжные понижения температуры влияют на энергетическую систему, поскольку это приводит к значительному увеличению потребления электроэнергии.

Он сказал, что в настоящее время внедрен комплекс мер по подготовке объектов атомной генерации. Он отметил, что уже девять блоков работают в энергосистеме, что позволяет увеличить мощности и покрывать повышенный спрос.

Напомним, директор центра исследований энергетики Александр Харченко отметил, что ситуация в энергосистеме сложная. Выключение света может вернуться даже без российских атак на украинскую энергетическую инфраструктуру. При оптимистическом сценарии первые отключения электроэнергии могут начаться с середины января.

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