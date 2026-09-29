Первые заморозки уже близко: синоптик предупредил, когда в Украине резко похолодает

Когда в Украине начнутся первые заморозки — прогноз синоптика / © Getty Images

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В Украине после нескольких тёплых и солнечных дней ожидается новое похолодание, которое может принести первые осенние заморозки. Температура начнёт заметнее снижаться накануне выходных.

Об этом сообщил руководитель Черкасского гидрометеоцентра Виталий Постригань.

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По его словам, осенний режим погоды в Черкасской области фактически установился ещё 22 сентября. Именно тогда среднесуточная температура воздуха опустилась ниже отметки +15 °C. После дождливого и прохладного периода в выходные в регион вновь вернулось тепло — наступила так называемая «бабье лето».

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В настоящее время днём солнце прогревает воздух почти до летних показателей — +19…+21 °C. В то же время из-за более длинных осенних ночей воздух успевает значительно охладиться, поэтому температура опускается до +7…+9 °C.

В течение текущей рабочей недели погода несколько изменится, однако осадков синоптики не ожидают. Причиной является масштабный антициклон с востока, выступ которого заблокировал продвижение к Черкасской области циклонов как из Атлантики, так и из южных морей. Взаимодействие атмосферных образований вызовет усиление ветра, однако существенно не повлияет на преимущественно солнечный характер погоды.

С 29 сентября по 1 октября сохранится классическая антициклональная погода. Аномально высокое атмосферное давление обеспечит малооблачное небо, а вероятность осадков будет низкой.

Ночи и утра при этом станут более прохладными — синоптики прогнозируют +5…+10 °C. В дневное время будет значительно теплее: столбики термометров поднимутся до +15…+20 °C.

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Более заметные изменения ожидаются в преддверии выходных. Черкасская область окажется под влиянием ядра северного антициклона и холодной тыловой части атлантического циклона. В связи с этим в область начнет поступать сухой и более прохладный воздух с северо-востока.

По предварительным прогнозным расчетам, температура снизится. Днём ожидается всего +11…+16 °C, а ночью температура составит +3…+8 °C.

Именно в этот период могут появиться первые осенние заморозки. При ясном небе дополнительное ночное охлаждение может привести к понижению температуры на поверхности почвы до 0…-3 °C. В то же время Постригань подчеркнул, что за развитием синоптической ситуации продолжают следить, а прогноз будут уточнять в краткосрочной перспективе.

Согласно климатическим данным Черкасской области, средняя дата первого заморозка на поверхности почвы — 3 октября. Впрочем, в разные годы сроки существенно различались. Самые ранние заморозки в области фиксировали 31 августа 1966 года. Зато в 1974 году их не было аж до 27 октября.

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Несмотря на ожидаемое похолодание, синоптик отметил, что впереди ещё немало солнечных осенних дней.

Напомним, ранее мы сообщали, когда именно следует ожидать первых заморозков осенью 2026 года и в каких областях они наиболее вероятны.

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