Первые заморозки в Украине: синоптики рассказали, когда ожидать резкого похолодания

Первые заморозки в Украине: синоптики рассказали, когда ожидать резкого похолодания

Следующая неделя в Украине начнется с первых заморозков. Тепература почвы опустится до 0-3°С.

В Украине в ближайшие дни значно похолодает. В понедельник, 6 сентября, на поверхности почвы ожидаются первые заморозки 0-3°С.

Также читайте В октябре мы увидим снег: метеоролог прогнозирует холодную погоду на экваторе осени

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

"В ближайшие дни синоптическую ситуацию в Украине будет определять мощный антициклон, из-за чего осадков мы не ожидаем. Однако, по температурным показателям, ночи и дни постепенно будут становиться значительно холоднее", — говорится в сообщении.

В субботу, 4 сентября, в Украине, кроме южной части, местами небольшой дождь, температура ночью 7-14°, днем 13-18°, на Закарпатье и юге страны 20-25°.

В последующие двое суток, 5 и 6 сентября, преимущественно будет без осадков, лишь в воскресенье днем в северных областях и Карптах местами небольшой дождь. Температура в большинстве областей Украины ночью опустится до 2-7° тепла.

В понедельник, 6 сентября, на поверхности почвы ожидаются заморозки 0-3°, днем 12-18° тепла. На Закарпатье и юге страны ночью 7-12°, днем 16-21°.

Напомним, во второй половине октября в Украине может выпасть первый снег.

Какой будет погода в ближайшие дни и в течение осени

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку