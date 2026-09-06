Первые заявления после переговоров в Киеве: Уиткофф и Кушнер раскрыли детали (видео)

Переговоры в Киеве с представителями Трампа / © Associated Press

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Представители президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер сделали первые заявления после переговоров по завершению войны России против Украины. Уиткофф назвал встречу содержательной и важной, а Кушнер отметил необходимость не просто остановить боевые действия, а создать условия для долгосрочного мира.

Об этом говорится в сообщении корреспондентки ТСН Елены Черняковой.

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Уиткофф поблагодарил за гостеприимство и отметил, что американская делегация прибыла на переговоры на поезде.

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«Я бы сказал, что у нас состоялся очень содержательный разговор — основательный, важный, и мы очень обнадежены и готовы продолжать работу сегодня столько, сколько понадобится», — заявил он.

По словам Уиткоффа, США настроены продолжать переговорный процесс и ищут возможности для продвижения вопросов внешней безопасности.

Он также отметил взаимодействие американской стороны с партнерами из Германии, Франции и Великобритании.

«Мы со Стивом работали бок о бок с ними на каждом шагу, и между нами действительно царит хорошее согласие», — сказал представитель Трампа.

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Кушнер: нужно не просто закончить войну

Джаред Кушнер заявил, что проблема остается «очень, очень сложной и запутанной», однако ее необходимо решить.

По его словам, целью переговоров должно быть не только прекращение нынешней войны, но и создание условий для долгосрочного, длительного мира.

«Это очень, очень сложная и запутанная проблема, но она стоит того, чтобы ее решить — не просто найти способ завершить нынешнюю войну, а создать надлежащие условия и договоренности для долгосрочного, продолжительного мира», — заявил Кушнер.

Он добавил, что такой мир должен дать Украине возможность восстанавливаться и развиваться после войны.

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Кушнер также отметил, что президент Трамп «полнен решимости» положить конец войне и остановить гибель людей.

«Поэтому он полон решимости положить конец этой войне, остановить гибель людей, принести облегчение семьям и, надеемся, заняться тем, что он любит больше всего — сосредоточиться на инвестициях и бизнес-возможностях», — сказал Кушнер.

По его словам, экономическое сотрудничество может способствовать сближению стран и создать новые возможности для Украины и Европы.

Переговоры по войне в Украине продолжаются

Кушнер подчеркнул, что переговорная работа не ограничивается непосредственными встречами делегаций.

«Мы общаемся с Рустамом, Давидом, Кириллом и Сергеем почти каждый день, поэтому постоянно двигаемся вперед, ища путь положить этому конец», — заявил он.

Американский представитель также отметил, что во время нынешнего визита делегация «многое узнала».

Уиткофф и Кушнер дали понять, что переговоры должны продолжаться столько, сколько потребуется для поиска решения.

«Мы с нетерпением ждем продолжения нашей совместной результативной работы», — подытожил Виткофф.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 6 сентября собрал украинских переговорщиков перед встречей со спецпосланниками Трампа — Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Президент сообщил, что Украина всегда есть и будет конструктивной.

Перед переговорами в Киеве спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер встретились с диктатором Владимиром Путиным в Москве.

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