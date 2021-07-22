Первые жертвы летней непогоды в Украине: на Востоке ураган унес жизни двух человек, еще семеро в больнице

Первые жертвы летней непогоды в Украине: на Востоке ураган унес жизни двух человек, еще семеро в больнице

В семи человек травмы различной степени тяжести.

В Украине продолжает бушевать непогода, жертвами которой уже стало два человека, еще семь человек с травмами разной степени тяжести госпитализированы. Всего в течение суток было подтоплено 38 частных домов и дворов, эвакуировано 18 человек. Откачан около 2 тыс. М 3 воды.

Об этом говорится в сюжете ТСН.Ранок от 22 мая.

Известно, что один человек погиб в результате падения деревьев на Донетчине, еще семеро травмированы. Больше всего пострадали Дружковка, Константиновка и Славянск. Там повреждены кровли в трех школах и десятках жилых домов.

По информации ГСЧС в городах Дружковка, Константиновка, Славянск, Мирноград, пгт Ямполь и с. Кондратовка Краматорского района повреждено 77 кровель (58 частных и 8 многоквартирных жилых домов, 3 школы и 8 административных объектов). В общем спасатели убрали 33 поваленных дерева. Работы завершены.

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Вторая смерть от непогоды зафиксирована на Луганщине в селе Мусиевка, где человека придавило конструкциями крыши, которые сорвал ветер. В ГСЧС говорят, что в городе Сватово повреждены две кровли пятиэтажки и частично крыша городской больницы, в городе Троицкое повреждена крыша школы. На территории Сватовского и Северодонецкого районов спасатель и коммунальщики убрали 57 поваленных деревьев. Работы также завершено.

Накануне непогода прошлась Востоком и Югом Украины. Так, в ночь на 22 июля в результате интенсивного ливня в Суворовском, Малиновском и Киевском районах Одессы подтопило 38 частных домов и приусадебных участков. Жертв и пострадавших нет. В ГСЧС говорят, что в регионе выпало около 31 мм осадков, что составляет 80% от месячной нормы.

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Как сообщалось, из-за непогоды в Киеве огромное дерево упало на дом. А сотрудники столичного метрополитена в переходе к станции "Позняки" разместили мешки с песком, чтобы ее не затопило.

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