Первые жертвы масштабного нападения России на Украину: есть погибшие и раненые

Первые жертвы масштабного нападения России на Украину: есть погибшие и раненые

Есть погибшие в Херсонской, Киевской, Одесской, Николаевской и Донецкой областях.

В Украине уже есть первые жертвы нападения России. Кроме погибших, есть и раненые мирные жители.

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"Броварской, военный городок № 161 во время авиаудара сгорело здание и 4-х этажный дом частично поврежден 3 и 4 этаж, военные проводят эвакуацию, работает ГСЧС и скорая, по предварительной информации, один погибший, один ранен и 5 еще пострадавших, более подробно информация будет дополнительно", — написал советник министра МВД Антон Геращенко на своей странице в Facebook.

Также Геращенко сообщил, что в Конотопском районе от обстрела пострадала женщина с ребенком, а в Херсонской области погиб 17-летний парень, также в результате обстрела в Мариуполе один человек погиб, двое ранены.

В Одесской области в городе Подольск в результате бомбардировки 6 человек погибли, 7 ранены, 19 без вести пропали.

При обстреле Кульбакинского военного аэродрома в Николаевском районе Николаевской области ранен один человек.

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