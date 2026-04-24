Украина
625
2 мин

Первые звонки родным, объятия и слезы: подробности и видео обмена пленных

Большинство освобожденных из российской неволи незаконно удерживались на территории Чечни. Против некоторых из них государство-агрессор возбудило уголовные дела вопреки Женевским конвенциям.

Богдан Скаврон
Возвращение пленных24 апреля

Возвращение пленных24 апреля / © Координационный штаб по обращению с военнопленными

Дополнено новыми материалами

В пятницу, 24 апреля, в Украину из российского плена вернулись 193 украинских воина в рамках продолжения «пасхального» обмена и реализации соответствующих договоренностей.

Об этом сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

«Особенность нынешнего обмена заключается в том, что удалось вернуть из плена ребят 2000-х годов рождения, а также защитников с ранениями. Большинство освобожденных незаконно удерживались на территории Чечни», — говорится в сообщении.

В Координационном штабе уточнили, что против части украинских военнопленных были сфабрикованы уголовные дела, что является нарушением Женевских конвенций.

Среди освобожденных военнослужащих — представители ВСУ, в частности значительное количество десантников. Также домой возвращаются бойцы Военно-морских сил, ТрО, Национальной гвардии Украины, Нацполиции, Государственной пограничной службы и Государственной специальной службы транспорта.

Кроме солдат и сержантов, удалось освободить нескольких офицеров.

/ © Координационный штаб по обращению с военнопленными

Освобожденные военнослужащие защищали страну на Луганском, Донецком, Харьковском, Запорожском и Курском направлениях.

Самому молодому из них исполнилось 24 года. В плен он попал на Донецком направлении в 2023 году. Возраст самого старшего освобожденного — 60 лет. Двое военнослужащих сегодня будут праздновать свой день рождения уже на родной земле.

«Все освобожденные пройдут полный медицинский осмотр, получат помощь по физической и психологической реабилитации, а также все предусмотренные государством выплаты. Украина обеспечит реинтеграцию героев в общество после длительной изоляции», — сообщили в Координационном штабе.

/ © Координационный штаб по обращению с военнопленными

Украина выразила благодарность США и ОАЭ за помощь в организации обмена.

Координационный штаб также опубликовал первые видео, на которых бойцы, вернувшиеся из российской неволи, звонят родным и встречаются с ними на украинской земле.

«Ждите, мам… Я очень скучаю и люблю вас, мам…», — говорит один из украинских воинов в телефонном разговоре, горло которого сжимает от слез.

«А я тебе говорил, что мы приедем!» — восклицает другой, бросаясь в объятия к родственнику, который пришел его встречать после возвращения из плена.

Впоследствии в Координационном штабе опубликовали кадры с возвращением украинских защитников на родную землю. Их встречали объятиями и радостными возгласами.

Вдоль трассы, по которой двигались автобусы с освобожденными из российской неволи, выстроились люди с украинскими флагами и поздравлениями с возвращением домой.

«Впереди у них отдых, опека и восстановление! Наконец-то они дома!», — говорится в комментарии к опубликованному видео.

Напомним, очередной обмен пленными между Украиной и РФ состоялся сегодня, 24 апреля. Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал первые фото.

