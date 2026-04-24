Первые звонки родным, объятия и слезы: подробности и видео обмена пленных
Большинство освобожденных из российской неволи незаконно удерживались на территории Чечни. Против некоторых из них государство-агрессор возбудило уголовные дела вопреки Женевским конвенциям.
В пятницу, 24 апреля, в Украину из российского плена вернулись 193 украинских воина в рамках продолжения «пасхального» обмена и реализации соответствующих договоренностей.
Об этом сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.
«Особенность нынешнего обмена заключается в том, что удалось вернуть из плена ребят 2000-х годов рождения, а также защитников с ранениями. Большинство освобожденных незаконно удерживались на территории Чечни», — говорится в сообщении.
В Координационном штабе уточнили, что против части украинских военнопленных были сфабрикованы уголовные дела, что является нарушением Женевских конвенций.
Среди освобожденных военнослужащих — представители ВСУ, в частности значительное количество десантников. Также домой возвращаются бойцы Военно-морских сил, ТрО, Национальной гвардии Украины, Нацполиции, Государственной пограничной службы и Государственной специальной службы транспорта.
Кроме солдат и сержантов, удалось освободить нескольких офицеров.
Освобожденные военнослужащие защищали страну на Луганском, Донецком, Харьковском, Запорожском и Курском направлениях.
Самому молодому из них исполнилось 24 года. В плен он попал на Донецком направлении в 2023 году. Возраст самого старшего освобожденного — 60 лет. Двое военнослужащих сегодня будут праздновать свой день рождения уже на родной земле.
«Все освобожденные пройдут полный медицинский осмотр, получат помощь по физической и психологической реабилитации, а также все предусмотренные государством выплаты. Украина обеспечит реинтеграцию героев в общество после длительной изоляции», — сообщили в Координационном штабе.
Украина выразила благодарность США и ОАЭ за помощь в организации обмена.
Координационный штаб также опубликовал первые видео, на которых бойцы, вернувшиеся из российской неволи, звонят родным и встречаются с ними на украинской земле.
«Ждите, мам… Я очень скучаю и люблю вас, мам…», — говорит один из украинских воинов в телефонном разговоре, горло которого сжимает от слез.
«А я тебе говорил, что мы приедем!» — восклицает другой, бросаясь в объятия к родственнику, который пришел его встречать после возвращения из плена.
Впоследствии в Координационном штабе опубликовали кадры с возвращением украинских защитников на родную землю. Их встречали объятиями и радостными возгласами.
Вдоль трассы, по которой двигались автобусы с освобожденными из российской неволи, выстроились люди с украинскими флагами и поздравлениями с возвращением домой.
«Впереди у них отдых, опека и восстановление! Наконец-то они дома!», — говорится в комментарии к опубликованному видео.
Напомним, очередной обмен пленными между Украиной и РФ состоялся сегодня, 24 апреля. Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал первые фото.