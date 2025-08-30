Первых 18-22-летних мужчин уже не выпустили за границу: основные причины и "сюрпризы" для остальных

Граница / © ТСН

Реклама

Мужчины 18-22 лет теперь имеют право выезжать из Украины, однако пограничники уже зафиксировали случаи отказов.

Об этом заявил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона.

По его словам, новые правила не касаются тех, кто работает на государственной службе и подпадает под пункт 2.14 пересечения границы. Такие граждане могут покидать страну только в служебных командировках.

Реклама

«За эти два дня уже было несколько случаев, что ребята из этой возрастной категории решили уехать за границу, но находились на тех должностях, которые разрешают только в служебную командировку», — подчеркнул Демченко.

Какие документы нужны

Для пересечения границы мужчинам 18–22 лет необходимо иметь:

загранпаспорт;

военно-учетный документ в бумажной или электронной форме («Резерв+»).

Демченко также уточнил, что пограничники проверяют данные через систему Оберег. В нескольких случаях было отказано в выезде из-за нахождения граждан в розыске.

По словам спикера, массового ажиотажа на границах не наблюдается, несмотря на заявления российской пропаганды. Поток остается стабильным: молодые мужчины как уезжают, так и возвращаются в Украину.

Реклама

«Анализ показывает, что массового ажиотажа, как к примеру особенно российские ресурсы пытаются представить, что это „массовое бегство“, этого не наблюдается. На пассажиропоток это существенно не повлияло, фактически как было раньше, таким и остается», — пояснил он.

Напомним, Кабинет Министров 26 августа внес изменения в правила пересечения государственной границы. Теперь все мужчины в возрасте от 18 до 22 лет имеют право выезжать из Украины во время военного положения без ограничений.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что это решение не ослабит обороноспособность страны, а наоборот поможет сохранить молодое поколение для будущего Украины. По его словам, проблема с возможностью выезда для этой категории граждан накапливалась, поэтому власти приняли решение после обсуждений с военными и представителями образовательной среды.