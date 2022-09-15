"Первым побежал в военкомат": главный тиктокер РФ Кадыров придумал, как мобилизовать россиян на войну против Украины

Рамзан Кадыров придумал, каким образом пополнить хорошо помятую в Украине российскую армию.
Он предлагает регионам самим собирать добровольцев.
Об этом он заявил в соцсети.
По мнению главного "дондона" и главы тикток-войск России, народ РФ должен "самомобилизоваться" в своих регионах.
"Не надо ждать объявления Кремлем военного положения, или наоборот, отсиживаться в ожидании окончания "СВО" на Украине. Я считаю, что каждый руководитель региона вполне в состоянии подготовить, обучить и укомплектовать хотя бы одну тысячу добровольцев. В масштабах государства это значительный военный контингент в 85 тысяч человек — почти армия", — призвал тиктокер.
Он добавил, что таким образом страна-агрессор могла бы решить вопрос с закрытием вопроса проведения "спецоперации".
Надеемся, что "дондон" первым "самомобилизовался" и побежал записываться в военкомат в подразделение своего региона для отправки в Украину.
Напомним, что в Херсонской области кадыровцы расстреливают мобилизованных из "ЛДНР". Их наказывают за отказ наступать и утраченные позиции.
Ранее мы сообщали, что кадыровские тиктокеры успели записать несколько секундный ролик настоящего боя и разлететься вдребезги. Бой длился 19 секунд.
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