"Первым ударил полицейский": мать подозреваемого в убийстве правоохранителя в Чернигове рассказала новые подробности

По словам родителей подозреваемых, оба правоохранители были пьяными.

В Чернигове подростки до смерти избили полицейского, а еще одного отправили в реанимацию. По словам родителей подозреваемых, правоохранители первыми полезли с кулаками к подросткам.

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Об этом "Суспільному" рассказала мать одного из подозреваемых в убийстве на Масанах в Чернигове Людмила Сапожникова.

Как сообщила женщина, ее сын Ярослав рассказал ей, что первый удар нанес полицейский, и конфликт начался на ступеньках магазина АТБ.

"Они стояли на ступеньках. Подростки с подружками приехали из центра, купили воды и собирались проводить девушек. Мы это знаем, потому что созванивались. Первый ударил полицейский (Артур Ерохин, — ред.). Он пьяный полез к подросткам, какой реакции он ожидал? Он думал, что Ярослав один ", — сказала Людмила Сапожникова.

По словам Людмилы, оба правоохранители были навеселе, а о том, что происходило непосредственно в магазине АТБ, она не знает.

В полиции вопрос того, были трезвыми их работники пока не комментируют.

"Сейчас проводятся следственные действия для выяснения всех обстоятельств", — сказала пресс-секретарь полиции области Наталья Слабеняк.

По словам Людмилы Сапожниковой, родители подозреваемых просят прощения у всех:

"Никто не отрицает жестокость подростков. Мы, родители, вымаливает прощения у всех. Это ужас, который испытывают родители. Но там было столько взрослых, очень много людей гуляли и еще хуже — полиция, которая приехала и посмотрела".

Напомним, что в Чернигове в микрорайоне Масаны группа молодых избила двух полицейских, находившихся в отпуске и были в гражданской одежде. Инцидент произошел в супермаркете "АТБ". Один из правоохранителей погиб на месте. Другой пострадавший — 30-летний Владимир Савон сейчас находится в больнице.

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