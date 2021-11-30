Первый борт национальной UNA станет на крыло уже в следующем году – СМИ

Первый борт национальной UNA станет на крыло уже в следующем году – СМИ

Уже в 2022 году планируется начало полетов национальной авиакомпании Украины UNA (Ukrainian National Airlines), о создании которой на инфраструктурном форуме «Большое строительство: авиация и туризм» заявил Президент Владимир Зеленский.

По данным исследования французской консалтинговой компании Aerogestion, UNA будет востребована не только внутри Украины, но и на зарубежных рынках. Что побудило Украину создать собственного государственного перевозчика и насколько это целесообразно, рассказывается в материале Facty.ua.

Одним из преимуществ проекта французские специалисты назвали прямую выгоду для экономики, поскольку текущие объемы авиаперевозок имеют большие перспективы роста.

«Наличие предложенных мест на душу населения является самым низким в регионе, а основанный на показателях ВВП прогноз показывает, что воздушный транспорт в Украине более чем удвоится к 2035 году, достигнув 32 млн пассажиров», — отметили специалисты Aerogestion в отчете, на который ссылается издание.

Об увеличении пассажиропотока заявил и министр инфраструктуры Александр Кубраков: «Мы открываем для себя многомиллионный рынок потенциальных туристов из ЕС. Каждый день количество и регулярность рейсов между Украиной и ЕС растет».

Собственную авиакомпанию Украина сможет также использовать в экстренных случаях вроде срочной эвакуации граждан Украины из стран, охваченных эпидемией, как это было в начале пандемии коронавируса.

Также речь идет о престиже Украины, когда в зарубежных аэропортах появится большое количество бортов с украинским флагом.

В ближайшие годы флот UNA получит 22 самолета, как турбовинтовых для внутренних перелетов, так и узко- и широкофюзеляжных для средних и дальнемагистральных маршрутов.

«Первый рейс UNA должен состояться уже в следующем году. Начнут с внутренних полетов, но в 2022 году хотят запустить и международные рейсы по среднемагистральным маршрутам», — говорится в публикации.

Напомним, представляя планы программы «Большая стройка», президент Владимир Зеленский заявил, что Украина «готова инвестировать в воздушный флот, нагружать украинских производителей и привлекать мировых лидеров к объединенным проектам в авиастроительстве».