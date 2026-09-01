Первый день "фантомов" удивил цифрами: в полиции назвали количество нарушений

"Фантомы". / © Алексей Билошицкий

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В Киеве и Киевской области возобновили работу «фантомные патрули». Только за первый день, 31 августа, они зафиксировали сотни нарушений скоростного режима.

Об этом сообщил начальник Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

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По его словам, по результатам работы «фантомов» было вынесено 810 постановлений за нарушение ПДД, зафиксированных в автоматическом режиме.

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«810 постановлений за один день — это, прежде всего, 810 случаев пренебрежения установленными ограничениями скорости», — подчеркнул Белошицкий.

В настоящее время три «фантомных патруля» работают в Киеве и Киевской области. В дальнейшем их планируют запустить и в других регионах, а общее количество таких автомобилей увеличить.

Что такое «фантомы» и как они работают

"Фантомы". / © Алексей Билошицкий

"Фантомы" - это специальные автомобили полиции, которые внешне почти не отличаются от обычных машин. Они оснащены системами автоматической фиксации нарушений скоростного режима.

Такие автомобили могут измерять скорость других транспортных средств как при собственном движении, так и когда стоят на месте. Система работает в обоих направлениях – фиксирует нарушения как в попутном, так и во встречном потоке.

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После фиксации превышения скорости система считывает номерной знак, проверяет его в базах данных и передает информацию в систему автоматической фиксации. После обработки данных автоматически формируется постановление об административном правонарушении.

В большинстве случаев водителя при этом не останавливают.

В то же время, «фантомы» оснащены и видеокамерами для неавтоматической фиксации нарушений. Если полицейские увидят грубое нарушение, например, создание аварийной ситуации, они могут остановить автомобиль и оформить материалы на месте.

В полиции подчеркивают, что главная цель использования «фантомов» – уменьшение количества ДТП, погибших и травмированных на дорогах.

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Напомним, во многих городах Украины власти ввели ограничение на количество бесплатных поездок для отдельных категорий льготников, в том числе пенсионеров. В частности, во Львове не более 60 бесплатных поездок в месяц по льготной карте «ЛеоКарт». Если перелимить, пожилых людей штрафуют, из-за чего они вынуждены обращаться в суд.

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