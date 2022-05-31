Первый день лета будет теплым: прогноз погоды в Украине на среду, 1 июня

Первый день лета будет теплым: прогноз погоды в Украине на среду, 1 июня

Первый день лета, 1 июня, в Украине будет теплым, но в некоторых регионах будет идти дождь.

Погода будет переменно облачной.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По прогнозам синоптиков, 1 июня в восточной части, ночью местами и в западных областях ожидаются небольшие дожди, днем в западных, Житомирской, большинстве центральных областей умеренные кратковременные дожди, отдельные грозы, на остальной территории без осадков. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 9-14°, днем 22-27°, в восточных, юго-восточных областях ночью 15-20°, днем 26-31°.

В Киеве 1 июня будет сухо. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 12-14°, днем 24-26°.

Напомним, ранее климатолог Светлана Бойченко заявила, что погода в Украине летом 2022 года будет с такими же перепадами, как было и зимой 2021-го. По ее словам, температура летом может резко падать и подниматься. Это, в свою очередь, приведет к грозам и шквальным ветрам.

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