Первый день нового 2023 года: чем погода удивит украинцев 1 января

В первый день нового 2023 года, 1 января, в Украине будет очень тепло.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Так, по прогнозам синоптиков, 1 января будет сухо, температура совсем не зимняя – днем 6-12°, в Крыму и западной части страны местами 13-15° тепла.

В Киеве 1 января облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-18 м/с. Температура днем 10–12°.

Как прогнозирует Наталья Диденко, 1 января в Украине станет еще теплее. Так, в первый день 2023 года в течение дня ожидается 7-14° тепла, в восточной части 5-9°. Ветер юго-западный, умеренный, порывистый.

Прогноз погоды на январь-2023

Напомним, ранее синоптики сообщили, что первая половина месяца будет по-весеннему теплой, а во второй половине января в Украину придет зимняя погода со снегопадами и похолоданием.

Правда, периоды с трескучими морозами будут кратковременными и должны прийти либо после 15 января, либо уже в конце месяца.

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