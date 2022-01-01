Первый день нового года будет дождливым: прогноз погоды в Украине на 1 января

Первый день нового года будет дождливым: прогноз погоды в Украине на 1 января

Сегодня будет облачно.

В первый день нового 2022 года, 1 января, Украину накроют дожди.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, по прогнозам синоптиков, сегодня в восточных и северо-восточных областях ожидается снег с дождем, местами гололед, на дорогах гололедица, температура ночью 0-5° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла. На остальной территории дождь, температура ночью 0-5° тепла, днем 3-8° тепла. В Карпатах снег и дождь, температура в течение суток около 0°. Ветер северо-западный, западный, 7-12 м/с, ночью в западных областях, днем на Правобережье местами порывы 15-20 м/с.

В Киеве днем 1 января будет идти небольшой дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-3° тепла, днем около 5° тепла.

Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды на зиму 2021-2022 в Украине и сообщили, что она будет теплее предыдущих, а самым аномально теплым станет январь.

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