ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
379
Время на прочтение
1 мин

Первый день осени: синоптики обновили прогноз погоды

Сентябрь в Украине начнется достаточно теплой погодой. Синоптики говорят, что осадки возможны в некоторых регионах.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Температура днем сегодня составит +26...31°С

Температура днем сегодня составит +26…31°С / © Pixabay

Сегодня, 1 сентября, в Украине ожидается переменная облачность. В некоторых областях пройдут кратковременные дожди.

Об этом сообщает «Укргидрометцентр».

Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с. В южной части, днем и центральных, восточных и Сумской областях местами кратковременный дождь, гроза. На остальной территории без осадков.

Температура днем сегодня составит +26…31°С. В восточных областях будет в пределах +30…34°С, местами сильная жара до +35…37°С.

В Киеве 1 сентября будет солнечно, без осадков, с температурой около +27°С.

Напомним, по долгосрочному прогнозу Украинского гидрометцентра, нынешний сентябрь, в отличие от прошлогоднего, не ожидается слишком теплым. Если в прошлом году средняя месячная температура в сентябре была выше нормы на 1-2 градуса, то сейчас она будет находиться в пределах нормы. То есть от 13 до 18 градусов тепла, в Карпатах +11-12 градусов, это на 6-8 градусов ниже, чем в августе.

Дата публикации
Количество просмотров
379
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie