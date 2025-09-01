Первый день осени: синоптики обновили прогноз погоды

Температура днем сегодня составит +26…31°С / © Pixabay

Сегодня, 1 сентября, в Украине ожидается переменная облачность. В некоторых областях пройдут кратковременные дожди.

Об этом сообщает «Укргидрометцентр».

Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с. В южной части, днем и центральных, восточных и Сумской областях местами кратковременный дождь, гроза. На остальной территории без осадков.

Температура днем сегодня составит +26…31°С. В восточных областях будет в пределах +30…34°С, местами сильная жара до +35…37°С.

В Киеве 1 сентября будет солнечно, без осадков, с температурой около +27°С.

Напомним, по долгосрочному прогнозу Украинского гидрометцентра, нынешний сентябрь, в отличие от прошлогоднего, не ожидается слишком теплым. Если в прошлом году средняя месячная температура в сентябре была выше нормы на 1-2 градуса, то сейчас она будет находиться в пределах нормы. То есть от 13 до 18 градусов тепла, в Карпатах +11-12 градусов, это на 6-8 градусов ниже, чем в августе.