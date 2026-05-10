© ТСН

Реклама

Военные подвели итоги первого дня так называемого «перемирия». Так, за прошедшие сутки на фронте зафиксировали 147 боевых столкновений.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Ситуация на фронте: где продолжаются самые ожесточенные бои

Как отметили в ведомстве, на Северо-Слобожанском и Курском направлениях российские войска в сутки 30 раз обстреляли позиции ВСУ и населенные пункты, в том числе один раз — из РСЗО. Также зафиксированы две штурмовые атаки.

Реклама

На Южно-Слобожанском направлении оккупанты девять раз атаковали украинские позиции вблизи Прилепки, Избицкого, Старицы, Терновой, Петро-Ивановки, Синельниково и Нововасиловки. На Купянском направлении враг совершил одну атаку в сторону Купянска.

На Лиманском направлении россияне пять раз пытались прорвать оборону ВСУ возле Лимана, Заречного, Ямполя и Озерного. Еще два штурмовых действия произошли на Славянском направлении — в районе Резниковки и в сторону Рай-Александровки.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали вблизи Тихоновки. На Константиновском направлении украинские военные отразили 11 атак в районах Ильиновки, Плещеевки, Русиного Яра и в сторону Константиновки.

Больше атак зафиксировали на Покровском направлении — там Силы обороны остановили 28 штурмов противника. Бои продолжались вблизи Белицкого, Никаноровки, Дорожного, Новоалександровки, Родинского, Васильевки, Удачного и других населенных пунктов.

Реклама

На Александровском направлении русские войска пять раз пытались продвинуться вперед в сторону Александрограда, Январского, Вороного и Сосновки.

На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 27 атак в районах Нового Запорожья, Рыбного, Цветочного, Железнодорожного, Святопетровки, Волшебного и других населенных пунктов.

В то же время, на Ореховском и Приднепровском направлениях штурмовых действий не зафиксировали. На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок РФ также не обнаружено.

Также в Генштабе отметили, что потери российской армии в сутки составили 840 военных. Также Силы обороны уничтожили: три боевых бронированных машины, 75 артиллерийских систем, две реактивные системы залпового огня, два средства ПВО, 11 наземных робототехнических комплексов, 1489 беспилотных летательных аппаратов, 227 единиц автомобильной и три единицы спецтехники.

Реклама

Напомним, в ночь на 10 мая Россия атаковала Украину 27 ударными дронами и беспилотниками-имитаторами. Силы ПВО сбили или подавили все враждебные цели. Оккупанты запускали Shahed, Гербера, Италмас и Пародию с территории РФ. К отражению атаки привлекали РЭБ, мобильные огневые группы и подразделения беспилотных систем. Предварительно попаданий не зафиксировано.

Новости партнеров