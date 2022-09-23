Во временно оккупированном Мариуполе 23 сентября начался "референдум" о присоединении к России.

В пятницу в Мариуполь въехали 27 тяжелых военных грузовиков. Было подмечено, что они двигаются в середину города. Часть автомобилей нагружены.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Так в Мариуполе начался первый день спектакля "референдум". Правда, похоже на свободное воеобразование горожан?", — подчеркнул чиновник.

Как сообщалось, предводители мариоектовых "ЛДНР" и коллаборанты на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей объявили "референдумы" о присоединении к РФ. Назначили "воеобнаружение" на 23-27 сентября. Во время утреннего обращения президент России Владимир Путин заявил, что поддерживает проведение псевдореферендумов. Мол, что жители Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей якобы сами "изъявили желание определять свою жизнь".

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