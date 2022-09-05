Первый день войны в Украине: кому из мировых лидеров первому позвонил Зеленский

Они сразу же подписали все необходимые документы о введении военного положения, поскольку знали, что такая ситуация будет и заранее их приготовили. Также раздались первые звонки президента Зеленского западным партнерам.

"Украинская правда" реконструировала события в Украине в последние двое суток перед вторжением и рассказала, как украинское государство пережило первые часы российского нашествия.

24 февраля. 5 утра. Управление президента.

Чуть спустя 5 утра президент Владимир Зеленский вышел из лифта на 4-м этаже своего Офиса. Он пришел в ОПУ первым. Наедине он пробыл недолго – один за другим на Банковую добирались члены СНБО.

"Все происходило моментально. Все приехали, был короткий доклад и сразу повезли документ через подпись президента в парламент", – вспоминает в разговоре с УП министр обороны Резников.

"У нас все было подготовлено, все распечатано – разные пакеты документов на разные сценарии. Только подпись президента получили и регистрируем. Мы готовились ко всему, но не могли никому об этом сказать, даже родным", – добавляет Данилов.

24 февраля. Киев.

В своем доме под Киевом от взрывов очнулся депутат Вадим Новинский. Он набрал митрополита Киевского Онуфрия, а после него московского патриарха Кирилла.

"Святейший, началась война!" – сказал взволнованный депутат.

"Не может быть", – не поверил патриарх Кирилл.

"Ну как не может, если у меня окна дрожат от взрывов", – настаивал Новинский. Патриарх обещал выяснить, хотя все и так было очевидно.

В правительственном квартале военные и добровольцы начали возводить первые баррикады. В спальных районах Киева происходил хаос: испуганные люди занимали длинные очереди в банкоматы, заправки, выстраивались перед продуктовыми магазинами и аптеками.

24 февраля. Управление президента 6 утра.

Около 6:40 утра в кабинете Зеленского находился министр внутренних дел Денис Монастырский, секретарь СНБО Алексей Данилов и спичрайтер Юрий Костюк.

Президент стоял посреди комнаты. Он получил свой iPhone, нашел нужный номер и включил громкоговоритель.

По ту сторону трубки зазвучал голос премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. В Лондоне было 4:40 утра, но британский премьер энергично убеждал Зеленского в полной поддержке украинского народа.

"Мы будем биться. Борис, мы не собираемся сдаваться", – кричал в трубку Зеленский, подбирая слова на английском языке.

Читайте также: